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台中購物節買房地買車都算 議員：應擴大零售消費

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳世凱希望市府針對購物節應擴張在地零售消費。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳世凱希望市府針對購物節應擴張在地零售消費。記者陳秋雲／攝影

台中市購物節落幕，台中市議員陳世凱今在財政經濟委員會業務質詢指出，台中市府指購物節發票登錄90億元，但民眾在活動期間買車、買房、買土地共計28億8千餘萬元，全算進業績，佔購物節全部消費的32.88%。他説購物節應該是擴大產業消費，而不是拿本來就會發生的消費來充數。

經發局長張峯源表示，下個月會提購物節期間7丶8月的營業稅，就可解釋清楚。他表示，登錄發票金額的共90億元，實質消費應該不只如此。

陳世凱批評，購物節的目的在於促進在地消費擴張，尤其是零售消費的擴張，讓消費市場活絡。他認為，市府將買車、買房、買土地算在台中購物節的消費，並未達到預期目標。

他強調，台中購物節應採取聚焦的策略，將活動鎖定台中特色產業，而非將買車買房的金額拿來墊高整體數字。

陳世凱指出，台中購物節號稱創造90億元的消費「說的嚇死人」但本來就會消費的買車、買房、買土地，就佔了全部消費的32.88%，金額總共28億8千多萬元，都被算進購物節消費裡。他質疑，難道市民會為了抽獎，花2億元在台中買土地嗎？

台中市 發票

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