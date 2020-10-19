台中購物節買房地買車都算 議員：應擴大零售消費
台中市購物節落幕，台中市議員陳世凱今在財政經濟委員會業務質詢指出，台中市府指購物節發票登錄90億元，但民眾在活動期間買車、買房、買土地共計28億8千餘萬元，全算進業績，佔購物節全部消費的32.88%。他説購物節應該是擴大產業消費，而不是拿本來就會發生的消費來充數。
經發局長張峯源表示，下個月會提購物節期間7丶8月的營業稅，就可解釋清楚。他表示，登錄發票金額的共90億元，實質消費應該不只如此。
陳世凱批評，購物節的目的在於促進在地消費擴張，尤其是零售消費的擴張，讓消費市場活絡。他認為，市府將買車、買房、買土地算在台中購物節的消費，並未達到預期目標。
他強調，台中購物節應採取聚焦的策略，將活動鎖定台中特色產業，而非將買車買房的金額拿來墊高整體數字。
陳世凱指出，台中購物節號稱創造90億元的消費「說的嚇死人」但本來就會消費的買車、買房、買土地，就佔了全部消費的32.88%，金額總共28億8千多萬元，都被算進購物節消費裡。他質疑，難道市民會為了抽獎，花2億元在台中買土地嗎？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言