衛生所醫師休息宿舍改造 中市原鄉首家日照機構揭牌

台中市原鄉地區第1家日間照顧服務機構、和平鄉洛卡賀長照機構上午揭牌，身為原鄉媳婦的機構負責人選孔秀蘭特別感謝市府釋出和平區衛生所宿舍1樓空間，打造出具原民特色的日間照顧機構，還有「愛互聯」平台協同合作，實現了在地服務的夢想，期盼洛卡賀未來能成為原鄉地區日間照顧機構典範。

衛生福利部107年推出長照2.0「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」，挹注經費協助地方在部落成立長照機構，台中市衛生局因此聯合中國醫藥大學附設醫院並串連愛互聯平台協助日照員培訓，引進照顧弱勢的資源，最後終於利用昔日和平衛生所醫師休息宿舍改造成洛卡賀長照機構。

包括衛福部長照司長祝健芳、台中市衛生局長曾梓展、中國附醫總院長周德陽、中部愛互聯平台及林增連慈善基金會董事長林嘉琪等人都專程到場，地方耆老及居民更以辦喜事的心情一起見證這歷史一刻。

曾梓展說，台中市長照服務需求人數將近8萬6仟人，面對與日俱增的失能人口，市府積極佈建各類長照資源，提供跨領域、全方位關懷照顧服務，期待日間照顧機構逐漸發芽茁壯，嘉惠偏鄉更多需要的人。

台積電基金會2014年起，走訪遍布全台的醫療、社福單位，尋找一樣對獨居老人，有協助意願的夥伴，串接起志同道合的點與線，打造全國性的獨居老人照顧網──「愛互聯」。此次亦攜手中國醫藥大學附設醫院、由鉅建設林增連慈善基金會，導入企業及醫療資源的力量，給予洛卡賀長照機構協助。