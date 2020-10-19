台中南屯社區用水自己挑 議員：水費沒少繳不合理

台中市議會今天財經業務質詢，市議員朱暖英批經發局是公用事業主管機關，卻無力處理南屯溪西地區，因長期自來水管壓不足，導致無水可用的怪現象，朱暖英建議推行「提昇自來水地方自主能力。」

朱暖英說，南屯中台社區時常面對管線水壓不足的問題，一遇水壓不夠，只能夠派供水車上山，定點補給民生用水，但對年長者還要挑水頗吃不消。長期下來，請立法委員關切找自來水公司派員查修，但鞭長莫及，至今依然治標不治本。

朱暖英指出，台北市設有自來水事業處，專責處理自來水管線破舊，測漏與維修的問題。若比較水費價格，台北市自來水收費就比台水省了36元到357元，台中市水質與水費都比不上台北。

朱暖英建議，市府應成立地方自來水事業處，讓市民可方便用水，改善大台中市的整體水質，別再讓水壓不足的地區，淪為二等市民，繳費不比別人少，卻要不定時擔憂自來水不來，而為日常用水大傷腦筋。