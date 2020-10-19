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求職注意！南投就業博覽會31日登場 最高薪資80K

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投就業博覽會將在10月31日登場，今年首度把會場從南投市移師到草屯鎮體育館。圖／本報資料照
南投就業博覽會將在10月31日登場，今年首度把會場從南投市移師到草屯鎮體育館。圖／本報資料照

南投縣政府將在本月31日辦理「2020閃耀南投.創薪未來」就業博覽會，而今年首度把徵才會場從南投市移師到草屯鎮體育館，涵碧樓、環鴻科技、樹德企業等50家廠商均到場公開徵才，提供逾2000個工作機會，甚至祭出8萬元月薪搶人。

縣府指出，受新冠肺炎疫情衝擊，也波及我國產業及就業市場，所幸國內疫況趨緩，為協助縣民疫後求職，助產業求才仍積極辦理「2020閃耀南投‧創薪未來」就業博覽會，首度將會場移往草屯鎮舉辦，並設創業、身心障成果及貸款等專區。

南投縣林明溱說，今年「南投就業博覽會」徵才廠商類別涵蓋多元，有服務、食品、製造、電子、資訊軟體、餐飲、營造、觀光休閒旅遊業及職業軍人等職類，甚至也是首度有畜牧場，至少有50家廠商提供超過2000個工作機會。

其中有涵碧樓、環鴻科技、啟碁科技、樹德企業等知名企業，開出職缺也超優質，像九族文化村招募中高階主管，大立光、上銀科技、矽品精密、上緯興業需要技師、工程師，阿斯特資訊公司更祭出最高月薪80K招募後端軟體工程師人才。

此外，縣府也針對失業者職訓開設「大客車、聯結車駕訓班」，邀請國光客運、總達客運到現場徵才；並設有「職場技能及創業貸款專區」、「創業諮詢暨多元成果展示區」、「身心障礙庇護工場及身心障礙優先採購團體成果展示區」等攤區。

另針對防疫，社會及勞動處表示，現場採區域分流，徵才廠商區、職場技能、創業貸款專區等在室內區，活動時間為上午10時至下午3時；舞台區、政令宣導區等因較易聚集人群在室外區，活動僅至下午12時30分，參加者均須戴口罩。

而活動當日除有求職徵才機會，也提供中高齡民眾求職技巧及相關訊息，並有免費視障按摩及義剪等服務；當天前100名填妥並繳交履歷的求職者，以及前100名參加開幕式者，將能獲得縣府準備的精美小禮物乙份，歡迎民眾踴躍參與。

南投縣政府將在10月31日辦理「2020閃耀南投.創薪未來」就業博覽會。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在10月31日辦理「2020閃耀南投.創薪未來」就業博覽會。圖／南投縣政府提供
南投就業博覽會將在10月31日登場，今年首度把會場從南投市移師到草屯鎮體育館。圖／本報資料照
南投就業博覽會將在10月31日登場，今年首度把會場從南投市移師到草屯鎮體育館。圖／本報資料照

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