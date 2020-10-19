聯合大淨灘之後　芳苑農漁團體回收彩繪浮球裝飾社區

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、彰化縣養殖協會及彰化縣環境保護聯盟，發起芳苑鄉海岸線21公里聯合大淨灘，昨天多達3000人參與，淨灘後深入漁村旅遊。熱鬧活動結束後，農漁牧產業觀光推展協會和養殖協會今天起將回收再利用漁船浮球，彩繪浮球裝飾漁村社區和海岸線，規畫淨灘後的海岸之美攝影比賽。

淨灘活動從上午8點30分到下午3點，規模歷年最大，海洋委員會政務副主任委員蔡清標等人到場，民眾聯合大淨灘之外，在大城段設置垃圾攔截網，回收再利用海洋廢棄物。

淨灘後，參加民眾按照不同區段帶往芳苑鄉各處導覽濕地、故事館、海牛、產業特色、老街等地方旅遊，中午到漢寶園3000人大集合，參加小農攤位。地方農漁業和養殖團體感謝護聖宮基金會董事長林肇睢號召各界產業、社團、宗教、學校、機關、村里，全面動員參與，及感謝更環保署補助經費和海委會等單位大力支持。