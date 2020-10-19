影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

78歲陳永財今年10月7日在兒子的陪同下，成功單攻玉山主峰，完成夢想，他過去爬過谷關七雄等中級山，一直想站上台灣最高峰，幾年前因身體狀況不佳始終未如願，今年向兒子陳自寅表達想法，經過行前訓練，在兒子陪伴下花了11小時攻頂來回。

「感覺任務完成了！」陳永財說，一直聽別人說玉山的美，自己很想去看看，登頂時實在很高興。他過去是磨石子師傅，60多歲退休後保持運動習慣，每天跑學校操場、拉單槓，也跟著女兒參加登山社，這幾年陸續完成谷關七雄，今年以前還不曾爬過百岳，8月突然向小兒子陳自寅表達想爬玉山，認為自己的身體狀況穩定，可以挑戰。

50歲陳自寅為了幫父親圓夢，9月先帶他爬合歡北峰與西峰，從一早6點半走到下午3點，評估父親身體狀況不錯，才決定10月帶父親攻玉山，他說，父親偏瘦，這段時間鼓勵他多吃蛋白質、肉類補充營養，考量父親不習慣在外住宿，決定單攻，深夜12點從彰化出發，原本預計3點就要開始上山，但因功課未做足，新中橫夜間封閉，車程延誤下，上午6點才上山。

父子倆起初趕路，9點40分到排雲山莊，10點多繼續上山，11點40分順利攻頂，陳永財說，當時因時間緊迫，沒有停留多久，當時從最高處看台灣有些分不清東南西北，但很難忘。

陳自寅表示，出發時對父親就充滿信心，上山時他走在後方，觀察父親身體狀況，沿路也吃了點水果補充體力，下山時改走在父親前方控制速度，看到父親有些肌力不足，休息多次，下午4點50分順利回到塔塔加。

「這是有史以來和父親獨處最久的時間」陳自寅說，10多年前也常爬山，但這幾年因照顧孩子也中斷，這次是因為父親的願望才成行，母親其實很擔心，但能完成父親的心願也放下心中大石。