快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
78歲陳永財一直想爬玉山，在兒子陪同下順利單攻完成。圖／陳自寅提供
78歲陳永財一直想爬玉山，在兒子陪同下順利單攻完成。圖／陳自寅提供

78歲陳永財今年10月7日在兒子的陪同下，成功單攻玉山主峰，完成夢想，他過去爬過谷關七雄等中級山，一直想站上台灣最高峰，幾年前因身體狀況不佳始終未如願，今年向兒子陳自寅表達想法，經過行前訓練，在兒子陪伴下花了11小時攻頂來回。

「感覺任務完成了！」陳永財說，一直聽別人說玉山的美，自己很想去看看，登頂時實在很高興。他過去是磨石子師傅，60多歲退休後保持運動習慣，每天跑學校操場、拉單槓，也跟著女兒參加登山社，這幾年陸續完成谷關七雄，今年以前還不曾爬過百岳，8月突然向小兒子陳自寅表達想爬玉山，認為自己的身體狀況穩定，可以挑戰。

50歲陳自寅為了幫父親圓夢，9月先帶他爬合歡北峰與西峰，從一早6點半走到下午3點，評估父親身體狀況不錯，才決定10月帶父親攻玉山，他說，父親偏瘦，這段時間鼓勵他多吃蛋白質、肉類補充營養，考量父親不習慣在外住宿，決定單攻，深夜12點從彰化出發，原本預計3點就要開始上山，但因功課未做足，新中橫夜間封閉，車程延誤下，上午6點才上山。

父子倆起初趕路，9點40分到排雲山莊，10點多繼續上山，11點40分順利攻頂，陳永財說，當時因時間緊迫，沒有停留多久，當時從最高處看台灣有些分不清東南西北，但很難忘。

陳自寅表示，出發時對父親就充滿信心，上山時他走在後方，觀察父親身體狀況，沿路也吃了點水果補充體力，下山時改走在父親前方控制速度，看到父親有些肌力不足，休息多次，下午4點50分順利回到塔塔加。

「這是有史以來和父親獨處最久的時間」陳自寅說，10多年前也常爬山，但這幾年因照顧孩子也中斷，這次是因為父親的願望才成行，母親其實很擔心，但能完成父親的心願也放下心中大石。

陳永財表示，沿路只有一個想法「一定要一次就攻頂」，也知道兒子會保護他，沒什麼太多的擔憂，接下來還計畫要爬奇萊主峰。

78歲陳永財今年9月行前訓練，完成百岳合歡北峰與西峰。圖／陳自寅提供
78歲陳永財今年9月行前訓練，完成百岳合歡北峰與西峰。圖／陳自寅提供
78歲陳永財在小兒子陳自寅陪同下，近日成功單攻玉山。記者林敬家／攝影
78歲陳永財在小兒子陳自寅陪同下，近日成功單攻玉山。記者林敬家／攝影
78歲陳永財日前首度單攻玉山，鄉親都相當佩服。圖／陳自寅提供
78歲陳永財日前首度單攻玉山，鄉親都相當佩服。圖／陳自寅提供
78歲陳永財愛上爬山，近日爬合歡山行前訓練，為準備爬玉山做準備。圖／陳自寅提供
78歲陳永財愛上爬山，近日爬合歡山行前訓練，為準備爬玉山做準備。圖／陳自寅提供
78歲陳永財今年10月7日在兒子的陪同下，成功單攻玉山主峰。圖／陳自寅提供
78歲陳永財今年10月7日在兒子的陪同下，成功單攻玉山主峰。圖／陳自寅提供

玉山 中橫

延伸閱讀

嘉義／登麒趾山仰望玉山 絕美自然風景

NBA／湖人攻頂過程艱辛 詹姆斯：難度不輸前3冠

黃男州快速反應變局 造就玉山金十倍速成長

NBA／助馬刺暴龍湖人3隊攻頂 格林書寫冠軍人生

相關新聞

影／為爸爸圓夢！ 51歲兒子帶78歲父親成功單攻玉山主峰

78歲陳永財今年10月7日在兒子的陪同下，成功單攻玉山主峰，完成夢想，他過去爬過谷關七雄等中級山，一直想站上台灣最高峰，...

室內設計科學生愛上古厝 溪湖小子田調辦特展

彰化縣崇實高工室內設計科學生巫秉穆號召對文化資產保護有興趣的夥伴成立「溪湖小子」團隊進行溪湖地區古厝及鄉野趣聞田調，更協...

竹山13位百歲人瑞全台最幸福 禮金加金戒指玉珮值4萬

重陽節將屆，而南投縣竹山鎮內的13位百歲人瑞，不但有來自縣府及鎮公所的1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊...

影／中市工具機三成銷大陸 議員：別希望靠執政黨延續ECFA

中美貿易戰延燒，兩岸衝突急遽升溫，台中市議員陳文政表示，應考慮ECFA可能隨時取消，台中是精密機械重鎮，工具機與零組件去...

中市委外捕蜂抓蛇訂2小時到 議員：叫蛇2小時不要動？

台中市委外捕蜂、捉蛇，但契約內容指廠商收到報案後，必須2小時內到場，市議員賴朝國表示，可以叫蛇不要動2小時等人來抓嗎？他...

中市議員施志昌牽線 廣明宮捐助喪父的三兄妹

台中市大安區仍就學的三兄妹因父親日前病逝，生活困苦，台中市議員施志昌獲報後，轉報給大安區的廣明宮廣澤尊王慈善會，捐贈11...

捷運綠線年底開通！行走台中的一刻鐘生活圈

捷運綠線通車在即，面對即將到來的履勘，台中捷運公司全體盡心盡力，希望好好完成通車前最後一哩路，期待為市民打造出便利的一刻鐘生活圈。

影／宜蘭鐵路建設多 南投議員喊話中央給碗魯肉飯

宜蘭縣近期爭取到鐵路高架化、高鐵設站，南投縣鐵路建設規劃卻是嚴重不足，全仰賴車輛運輸，對外交通大不便，縣議員張嘉哲、黃世...

彰化縣二林四鄉鎮菜市仔場名 俊傑和淑芬排第一

彰化縣二林鎮4鄉鎮「菜市仔名」是什麼？彰化縣二林戶政事務所動員芳苑等三個辦事處人員和志工，清查清理和做好管理百年戶籍檔案...

台中動物展演亂象僅兩處合法 議員：催生台中動保條例

台中市議會今天舉行財經業務質詢，市議員黃守達指出，台中「動物展演空間」有不少亂象，全市僅科博館與神馬 郡農場領有動物展演...

台中比特犬數目全國第一 議員：攻擊性犬應加強列管

今年至少發生6件比特犬攻擊事件，往年1到3件左右，台中市還發生比特犬咬傷人手腳的事件，台中市議員張廖乃綸關注比特犬的管理...

彰化人瑞健康之道勤運動 60多歲坐骨神經痛起練瑜珈

彰化縣員林市共有13位百歲人瑞，員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂，黃春木6...

熱門新聞

侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

白骨託夢傳奇地方津津樂道 先民骨骸曝屍野地終獲安置

彰化廢木家具重生 校園實木課桌椅好夯

國10延伸六龜環評案過關 新寮里長：不排除抗爭

萬里蟹最大盛事鱻蟹宴 10 / 24野柳漁港吃蟹吹海風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。