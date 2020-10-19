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竹山13位百歲人瑞全台最幸福 禮金加金戒指玉珮值4萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮13位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮13位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供

重陽節將屆，而南投縣竹山鎮內的13位百歲人瑞，不但有來自縣府及鎮公所的1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條，總市值超過4萬塊賀禮，堪稱全台最幸福長者。

竹山鎮公所先前原本公布要搭配縣府，各給百歲人瑞1萬元敬老禮金，另再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上健康長者送拐杖、臥鋪長者送毛毯，同時宣布紫南宮將循往例贈給百歲老人1錢金戒指外，果然再加碼特別的玉珮，讓鎮內13位百歲人瑞共收到現金及禮品超過4萬元。

紫南宮主委莊秋安說，「家有一老如有一寶，銀髮族就是我們的寶貝」，今年再次用土地公夫婦身上的金牌打造1錢金戒指，以及土地公加持的玉珮項鍊1條，特別藉著重陽節，跟著竹山鎮長陳東睦一起，親自前往拜訪鎮上的13位長者，也替土地公送出獨一無二的珍貴禮物，讓百歲人瑞戴上土地公加持的戒指、玉珮能更健康、快樂。

鎮長陳東睦表示，感謝紫南宮的善舉，讓長輩能感受到溫暖及幸福，除有公所、縣府的重陽禮金，現在又有戒指，相信一定可以幸福一輩子，健康甲百二。

竹山鎮13位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮13位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供

紫南宮 土地公

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