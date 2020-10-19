室內設計科學生愛上古厝 溪湖小子田調辦特展

彰化縣崇實高工室內設計科學生巫秉穆號召對文化資產保護有興趣的夥伴成立「溪湖小子」團隊進行溪湖地區古厝及鄉野趣聞田調，更協助西寮社區發展協會向文化部爭取經費修繕古厝，巫秉穆今天起到10月23日在崇實高工圖書館舉辦印象溪湖特展。

印象溪湖特展今天舉辦開幕茶會，彰化縣文化局副局長吳文昇等人也與會參觀，巫秉穆說，以前並不覺得老屋很特別，後來受到從事文史研究的蔣敏全老師啟發，開始注意到老建築，投入老屋田野調查。

因為他是學室內設計，深入探訪老屋後才覺得實在很精彩，而且也開始思考老建物的花磚等是否可以融入現代室內設計，未來都會成為他室內設計的創作靈感。

而在做老建築田野調查時，更想知道其背後的故事，訪問耆老，聽他們講故事後，發現這些老故事都非常精彩，他在「溪湖小子」曾分享30多年忠心救主人朋友之子的忠犬強尼之墓，還有「赤腳大仙傳奇」等都獲熱烈迴響。

巫秉穆目前已調查留存影像資料等30、40幢老屋，這些田野調查只是個開始，未來還希望做成期刊和大家分享，他說，很多民眾可能會誤解老建築若被做為文 資建築「就像是被充公」，其實根本產權還是在屋主，應該要讓屋主們更重視這些美麗的老建築，喚起大家一起保存老屋。