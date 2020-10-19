影／中市工具機三成銷大陸 議員：別希望靠執政黨延續ECFA

中美貿易戰延燒，兩岸衝突急遽升溫，台中市議員陳文政表示，應考慮ECFA可能隨時取消，台中是精密機械重鎮，工具機與零組件去年出口大陸市場超過260億元，若ECFA遭取消，關稅將從0%恢復到5至15%；而工具機產業平均毛利率僅20%至30%，陳文政憂心恐對台中產業造成致命性打擊，要求市府提前因應。

陳文政表示，執政黨靠煽動仇中，千萬不要把延續ECFA的希望放在執政黨上。他呼籲台中市政府要做好三點準備，因應台商回流，一、市府應積極爭取大型製造業到台中進行採購；二、「前店」的傳統會展轉型成網路電商模式，度過疫情外商無法來台的困境。三、提前準備產業紓困計畫，以防ECFA取消時產業無所適從。

經發局指出，有關中國大陸是否終止ECFA，雖經濟部多次澄清ECFA條文沒有10年到期規定，也沒有續約問題，但ECFA影響層面甚廣，市府除配合中央兩岸經貿政策，也適時向中央反映中部整體產業需求，建請中央正視問題，及早因應。

副市長令狐榮達表示，地方政府也會努力協助廠商紓困，包括貸款減息、延繳等，也會在適當時機運用網路視訊方式推廣市場，同時與業界進行座談會、適時投入員工訓練等。

2016年時主計總處曾統計，光是台中神岡、西屯、大雅、太平、豐原五個行政區的「車床」產值，就佔全國39%，產值達690億元之譜，顯見台中精密產業的重要性。

陳文政指出，根據經發局智慧機械產業發展計劃中的數據，去年台中整體工具機與零組件每年產值高達1177億元，直接外銷就佔78%，出口最多的大陸市場又佔28.6%，等同每年直接出口大陸就超過260億元。

陳文政憂心說，如果ECFA停止，不但出口受影響，台中多家工具機龍頭與大型光電企業，在兩岸均有投資並設有生產線，由兩岸的工廠進行分工；若ECFA取消，除衝擊大陸市場的市佔率，更有可能流失海外的客戶。

經發局表示，台灣去年機械出口值277億美元，台灣機械設備銷往中國大陸金額達82億美元，其中，ECFA早收項目與台中產業相關項目包括農產品、工具機、汽車零組件、自行車、運動器材、醫療器材等，市府將持續與台中市產業界座談探討ECFA若終止後的可能效應，以及如何因應等相關意見。