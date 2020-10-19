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中市委外捕蜂抓蛇訂2小時到 議員：叫蛇2小時不要動？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員賴朝國認為捕蜂抓蛇規定須2小時到場，時間太長了。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴朝國認為捕蜂抓蛇規定須2小時到場，時間太長了。記者陳秋雲／攝影

台中市委外捕蜂、捉蛇，但契約內容指廠商收到報案後，必須2小時內到場，市議員賴朝國表示，可以叫蛇不要動2小時等人來抓嗎？他說，民眾反映看到嚇得半死，蛇在屋內人在屋外，每刻都煎熬。農業局長蔡精強表示，會考慮 一個小時內趕到。

天氣依舊炎熱，蛇類出沒頻繁，台中市議員賴朝國表示，日前潭子區有民眾報案，家中發現蛇類，但向市府農業局報案，苦等不到抓蛇人員到來，民眾說，蛇入侵民宅，蛇在屋內人在屋外，心中非常恐懼又焦慮。最後只好請義消來幫忙抓蛇，解除危機。

賴朝國表示，農業局委外廠商接到通報後，必須全市奔波，的確辛苦。但是合約規定2小時內到達，真的很離譜。他說，2小時誰知道蛇跑到哪裡去了？但是抓不到可能留在屋內，不是讓屋主寢食難安？還是「叫蛇2小時不能動？」這樣的合約內容太不符現實需求。

市議員羅永珍也表示，她也接到不少民眾類似的反映，僅委外一家抓蜂捕蛇，時效真的很差。

農業局長蔡精強說，農業局會考量把到場時間縮短到1小時，儘量即時到場。但議員還是不滿意，建議多設幾個據點。

台中市今年編捕蜂捉蛇經費總計2250萬元，，農業局評估應可滿足1年出勤需求，若不足再視情況追加。以10月15、16日，每天出勤5到6次。農業局表示，捕蜂捉蛇委外值勤平均每件工資約1100元，規定捉蛇須在2小時內完成，捕蜂在7天內，人員未在時間內完成任務，延遲1小時就會扣錢。

台中市 捕蜂捉蛇 會考

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