提升南投大眾運輸 縣議員盼增軌道建設

提升南投縣大眾運輸便利性，南投縣議員張嘉哲等人今天呼籲中央，落實台中捷運延伸到中興新村計畫、擴充台鐵集集支線運輸量能，若評估後能興建高鐵南投站，更是樂觀其成。

南投縣沒有高鐵、捷運，鐵路則只有集集支線，居民進出多以車輛運輸為主，如自行駕車或搭客運，日前一名從南投嫁到桃園的女子接獲母親病危通知要趕回家，卻發現沒有任何大眾運輸工具可從桃園直達南投，心急如焚，最後由家人開車載，才趕上見母親最後一面。

南投縣議員張嘉哲、黃世芳、游顥今天召開「救經濟、顧鄉親，南投人需要這一帖（鐵）」記者會」，張嘉哲說，進出南投縣大眾運輸多以客運、公車為主，希望中央落實台中捷運延伸中興新村的計畫，搭配以觀光為導向的台鐵集集支線擴充運量，達到實質運輸功能，甚至政府評估後若要興建高鐵南投站，也是樂觀其成。

游顥指出，提升南投的便利和觀光，最直接方式就是軌道建設，讓縣民往來台中、彰化、雲林更方便，希望政府規劃鐵路建設或台中捷運延伸路網時，不僅能具體實現，也盼路線不只到中興新村、南投市，更能延伸名間鄉、竹山鎮，呼籲政府聽到南投人的心聲並落實。

黃世芳說，國道6號每逢假日必定塞車，對大埔里地區鄉親可說是惡夢，希望中央重視居民不便，將鐵路或捷運延伸到大埔里地區。

張嘉哲、黃世芳、游顥都指出，目前縣民從外縣市回南投，多是搭高鐵或台鐵到台中、彰化，再轉搭客運返鄉，但客運乘車時間往往更久，以台北到南投市為例，搭高鐵台北到台中約50分鐘，但高鐵台中站到南投市搭客運則需80分鐘，太晚還沒車可搭；若搭客運從南投市往返台北單趟約3.5小時，但若要到台中之外的其他縣市，更完全沒有任何客運可直達。

一名黃姓縣民說，民國77年在高雄旗山當兵，放假要回家，先從營區搭車到旗山，再轉車到高雄搭火車到台中，通常時間都很晚，接著只能搭公車回南投，若時間太晚趕不上末班車，只能多花錢搭計程車，這情況30多年來沒太大改變，「南投人真的很可憐」。