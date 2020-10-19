影／宜蘭鐵路建設多 投議員喊話中央給碗魯肉飯

宜蘭縣近期爭取到鐵路高架化、高鐵設站，南投縣鐵路建設規劃卻是嚴重不足，全仰賴車輛運輸，對外交通大不便，縣議員張嘉哲、黃世芳、游灝及唐曉棻今串連呼籲中央重視南投鐵路建設，「別縣市吃牛排（高鐵），好歹給南投一碗魯肉飯」。

張指出，南投縣位居台灣中心，又是觀光大縣，帶因四面不靠海已無機場、港口，卻連最基礎必要的鐵路建設也是嚴重不足，對外交通全仰賴車輛運輸，不僅遊客要到南投旅遊不方便，縣民對外交通也是大不便，對高齡長輩而言更是困難。

而交通部規劃高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化，南投縣從台鐵到捷運卻始終未見任何交通規劃，只有選舉期間才淪為口號出現，他因此串連黃世芳、游灝、唐曉棻4鄉鎮市議員在縣議會召開「救經濟、顧鄉親，南投人需要這一帖（鐵）」記者會。

「別縣市吃牛排，好歹給南投一碗魯肉飯。」張表示，南投僅有觀光用的台鐵集集支線，縣民為求學、探親或出差南來北往，以及遊客來南投遊憩，除了自行開車、搭客運就沒有更便利的交通方式，希望中央政府看到南投縣鄉親的需求。

游也提到，提升南投交通及觀光便利性，帶動地方發展，最直接的就是鐵路與捷運的延伸，但中央提出的前瞻計畫卻未規劃改善，納入大台中生活圈也未見實質規劃，盼民進黨政府能聽到、知道，更要做到針對南投人口密集區規劃鐵路建設。

黃世芳則說，大埔里地區對外交通依賴國道六號，但每逢假日就塞車，鄉親苦不堪言，若延伸捷運或鐵路除可解決當地交通問題，便利性提高也能鼓勵台中、彰化等地居民到南投置產，也能改善南投縣人口減少，被邊緣化的危機。