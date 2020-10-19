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台中動物展演亂象僅兩處合法 議員：催生台中動保條例

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃守達指出，動物展演亂象多，市府應訂定動保條例加強稽查、開罰。圖／黃守達提供
台中市議員黃守達指出，動物展演亂象多，市府應訂定動保條例加強稽查、開罰。圖／黃守達提供

台中市議會今天舉行財經業務質詢，市議員黃守達指出，台中「動物展演空間」有不少亂象，全市僅科博館與神馬 郡農場領有動物展演許可證，但有動物展演事實的店家不在少數，許多店家飼養動物處境惡劣。例如飼養浣熊空間狹促導致自殘，石岡一處樂園的兔子遭遊客驚嚇致死。他要求市府動保處應建立台中市的管理標準，店家纳管。

動保處表示，動物展演管理辦法及免經許可的動物展演類型條件方式去年修正公布後，動保處通知相關業者，若涉及動物展演情形，應依規取得許可，市府也持續訪視稽查；另石岡一處放牧「兔樂園」未取得許可進行動物展演，已違反動物保護法，市府開罰5萬，要求業者立即改善，動物保護團體協助園內動物安置。

黃守達表示，全台灣第一張根據動物展演管理辦法開出的罰單是台中市的京葉馬場，但台中市動保處認定是有無「售票」行為，但動物保護法第3條第13款，展演的定義為在公共場所或公眾得出入場所以動物供展示、表演或與人互動，也就是說，包含在餐廳、咖啡廳、農場等營利場所飼養動物以招攬顧客的行為，都應納入動物展演的管理，他認為市府保處過於消極。

黃守達強調，要將營利場所都納入管理實務上確有困難，但動保處應積極針對以動物營利事實者加強稽查，甚至開罰。退場機制也是不容忽視的問題，這些營利單位關閉後，動物將何去何從？如果沒有明確的機制，難保業者棄養，黃守達要求動保處應建立一套辦法，提出「台中市動物保護自治條例」，改善這些展演空間動物的處境。

台中市 咖啡廳 罰單

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