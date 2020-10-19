彰化縣二林四鄉鎮菜市仔場名 俊傑和淑芬排第一

彰化縣二林鎮4鄉鎮「菜市仔名」是什麼？彰化縣二林戶政事務所動員芳苑等三個辦事處人員和志工，清查清理和做好管理百年戶籍檔案、統計資料，並完成各種教育訓練等目標工作，首次以整合4個鄉鎮戶政單位的戶籍資料成果獲得行政院國家檔案局的金檔獎。

二林戶政事務為了整理歷年戶籍檔案，去年招募工讀生、替代役26人和志工數十人，完成整理3226卷、59759件及組裝保存檔案的無酸卷匣700個，去年10月也舉辦戶政檔案文物展，最吸睛的是日本老奶奶大畑美也子來台尋根。

二林戶政事務所主任謝維元說，大畑美也子尋根之旅後來發展為四部曲，最後一部曲是今年2月17日來台，捐款百萬日幣回饋她的家鄉竹塘，老奶奶4月28日去世，捐款遺愛給竹塘國小（日治時代秋津國民學校）清寒獎學金、改善二林戶政事務所竹塘辦事處的辦公設施、改善文津（日治時代的秋津）村路燈。

除了為日本老奶奶大畑美也子找到兒時居所，分析二林鎮4鄉鎮十大姓氏和「菜市仔名」、開辦戶籍檔案小學堂。根據二林戶政事務所統計，二林區4鄉鎮的男性，取名俊傑的最多人，合計46人，女性取名淑芬的最多，有157人。

戶政事務所主任謝維元今天表示，2020年公布2019年的檔案評比結果，全國219個機關參賽，中央和地方各10個機關入圍，經實地複評，15個機關從20個（中央加上地方）機關獲獎，二林戶政事務所得到地方組第三名，因二林地區四鄉鎮的戶籍多達17萬件，二林戶政事務所未來將加強鑑定和清理，爭取增設庫房保存檔案。