快訊

直播／新冠又增5名境外移入！ 指揮中心說明

泰國學運關鍵一周: 流水抗爭試煉...國會釋善意? 政府緩兵計?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣二林四鄉鎮菜市仔場名 俊傑和淑芬排第一

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林戶政事務所榮獲全國金檔獎地方組第三名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林戶政事務所榮獲全國金檔獎地方組第三名。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮4鄉鎮「菜市仔名」是什麼？彰化縣二林戶政事務所動員芳苑等三個辦事處人員和志工，清查清理和做好管理百年戶籍檔案、統計資料，並完成各種教育訓練等目標工作，首次以整合4個鄉鎮戶政單位的戶籍資料成果獲得行政院國家檔案局的金檔獎。

二林戶政事務為了整理歷年戶籍檔案，去年招募工讀生、替代役26人和志工數十人，完成整理3226卷、59759件及組裝保存檔案的無酸卷匣700個，去年10月也舉辦戶政檔案文物展，最吸睛的是日本老奶奶大畑美也子來台尋根。

二林戶政事務所主任謝維元說，大畑美也子尋根之旅後來發展為四部曲，最後一部曲是今年2月17日來台，捐款百萬日幣回饋她的家鄉竹塘，老奶奶4月28日去世，捐款遺愛給竹塘國小（日治時代秋津國民學校）清寒獎學金、改善二林戶政事務所竹塘辦事處的辦公設施、改善文津（日治時代的秋津）村路燈。

除了為日本老奶奶大畑美也子找到兒時居所，分析二林鎮4鄉鎮十大姓氏和「菜市仔名」、開辦戶籍檔案小學堂。根據二林戶政事務所統計，二林區4鄉鎮的男性，取名俊傑的最多人，合計46人，女性取名淑芬的最多，有157人。

戶政事務所主任謝維元今天表示，2020年公布2019年的檔案評比結果，全國219個機關參賽，中央和地方各10個機關入圍，經實地複評，15個機關從20個（中央加上地方）機關獲獎，二林戶政事務所得到地方組第三名，因二林地區四鄉鎮的戶籍多達17萬件，二林戶政事務所未來將加強鑑定和清理，爭取增設庫房保存檔案。

捐款 日本

延伸閱讀

彰化三山國王客家文化節 117尊三山國王神尊齊聚

彰化重大建設卡關 王惠美「有感而發」要中央說話算話

彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點

彰化二林放風吹 草地野餐把握假期親子時光

相關新聞

影／宜蘭鐵路建設多 投議員喊話中央給碗魯肉飯

宜蘭縣近期爭取到鐵路高架化、高鐵設站，南投縣鐵路建設規劃卻是嚴重不足，全仰賴車輛運輸，對外交通大不便，縣議員張嘉哲、黃世...

彰化縣二林四鄉鎮菜市仔場名 俊傑和淑芬排第一

彰化縣二林鎮4鄉鎮「菜市仔名」是什麼？彰化縣二林戶政事務所動員芳苑等三個辦事處人員和志工，清查清理和做好管理百年戶籍檔案...

台中動物展演亂象僅兩處合法 議員：催生台中動保條例

台中市議會今天舉行財經業務質詢，市議員黃守達指出，台中「動物展演空間」有不少亂象，全市僅科博館與神馬 郡農場領有動物展演...

台中比特犬數目全國第一 議員：攻擊性犬應加強列管

今年至少發生6件比特犬攻擊事件，往年1到3件左右，台中市還發生比特犬咬傷人手腳的事件，台中市議員張廖乃綸關注比特犬的管理...

彰化人瑞健康之道勤運動 60多歲坐骨神經痛起練瑜珈

彰化縣員林市共有13位百歲人瑞，員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂，黃春木6...

中市調查違章工廠6640家 新規定拆除費業者自付

台中市政府9月26日頒布「台中市違反土地使用管制代履行拆除」執行原則，其中針對農地工廠優先執行拆除，拆除費用須由違章工廠...

彰南大橋遲遲不建 竹山南雲交流道僅具半套功能

中二高竹山南雲交流道雖於2016年5月通車啟用，但地方民代反映交流道僅具半套功能，少了彰南大橋跨過濁水溪，缺乏前往彰化方...

台中青桐林生態園區修繕完工 5條步道等遊客前往

台中市霧峰區青桐林生態產業園區修繕維護工程完工，市長盧秀燕上午主持揭牌開幕典禮，並歡迎市民前往旅遊。

金馬57貴賓專屬禮有機米 來自彰化這個小社區

彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會社區投入有機米「金碳稻」種植10年，金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，也讓原本因逢新冠肺炎...

中市議員批農業局未因應水荒提對策 農局：中央調度

近日台中市鄰近縣市桃竹苗地區，面臨嚴峻水情戰役，桃竹苗農地14日全面停灌，相同灌溉水系的大甲大安地區也無水可用。台中市議...

國一埔鹽系統以南施工時速20公里 用路人改道避塞車

國道一號南下211公里員林匝道今天起整修明溝背蓋加高，上午8點過後車流逐漸迴堵超過207.7公里埔鹽系統，時速一度下降到...

中市府辦單身聯誼 兩對參加聯合婚禮開花結果

台中市政府「109年台中市市民暨公教人員聯合婚禮」99對新人中有2對透過市府舉辦的單身聯誼結識交往，又在聯合婚禮完成終身...

熱門新聞

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

彰化環保局處理大型垃圾統一收費 鄉鎮清潔隊在觀望

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

彰化廢木家具重生 校園實木課桌椅好夯

白骨託夢傳奇地方津津樂道 先民骨骸曝屍野地終獲安置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。