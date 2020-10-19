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彰化人瑞健康之道勤運動 60多歲坐骨神經痛起練瑜珈

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂。記者林宛諭／攝影
員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市共有13位百歲人瑞，員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂，黃春木60幾歲時為解決坐骨神經痛問題，開始勤於拉筋，後來竟無師自通，學會瑜珈，更開始到八卦山健行，保持運動習慣就是他的長壽之道。

游振雄說，員林市共有13位百歲人瑞，最高齡者是溝皂里張石雅女士104歲，市公所將在重陽節前致贈每位百歲人瑞金戒指一只及禮品，公所今年也編列991萬元做為重陽敬老禮金，65歲以上老人家每人500元。

今天游振雄前往關心百歲人瑞黃春木，他也是彰化縣模範父親楷模之一，育有3兒2女，7歲時即因父親病故，母親改嫁，與祖母共同生活，就得至親戚家幫忙務農賺取微薄薪水，年輕時曾在木材行擔任學徒，終成為獨當一面的師傅，他因自身幼年失學，也特別重視子女的教育。

黃春木最為人津津樂道的是他無師自通的瑜珈術，60歲以後，每天清晨三時起床後，會在床上作全身肢體伸展及拉筋動作約2個小時，以解決其坐骨神經痛問題，以紓解其酸痛，而且只要是晴天，天一亮就到八卦山麓登山步道健行，從未間斷，他認為強健的雙腿是健康的保證，即使現在已百歲，仍堅持以助行器走動，訓練雙腳力量。

黃春木平日早睡早起，保持正常的作息，飲食均衡攝取各類食物，喜歡喝茶，不過別喜歡吃蹄膀肥肉，不喜歡瘦肉。

游振雄說，「家有一老、如有一寶」，員林市明年將有「幸福卡」及「幸福巴士」上路，市民持卡可免費搭乘幸福巴士往返市區，可讓老弱婦孺外出更方便，鼓勵老人家多走出來，持幸福卡到特約商店消費還享有折扣，希望建立員林成為一個「幸福城市」。

百歲人瑞黃春木60幾歲時為解決坐骨神經痛問題，開始勤於拉筋，後來竟無師自通，學會瑜珈。記者林宛諭／翻攝
百歲人瑞黃春木60幾歲時為解決坐骨神經痛問題，開始勤於拉筋，後來竟無師自通，學會瑜珈。記者林宛諭／翻攝
員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂。記者林宛諭／攝影
員林市長游振雄今天前往關懷今年新科百歲人瑞黃春木，致贈金戒指，祝老先生健康快樂。記者林宛諭／攝影

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