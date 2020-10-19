彰南大橋遲遲不建 竹山南雲交流道僅具半套功能

中二高竹山南雲交流道雖於2016年5月通車啟用，但地方民代反映交流道僅具半套功能，少了彰南大橋跨過濁水溪，缺乏前往彰化方向的聯絡道，對地方外出工作及求學的民眾非常不便，行政院中辦因而率公路總局現勘後，執行長蔡培慧指出，後續將會同交通部高速公路局、公路總局及縣府協調。

蔡培慧指出，彰南大橋新建案未來計劃改從高速公路局以國道預算編列，另也可申請「生活圈道路計畫」由公路總局施作，行政院中辦後續將促成投縣府、彰縣府討論，盡速讓彰南大橋及兩端聯絡道路有具體進展，相信對往返彰化田中、二水的民生交通動線，或是往返彰化高鐵更為便捷。

南投工務處表示，竹山鎮目前有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮，4年前終於地方期待透過南雲交流道的開通，再造竹山鎮繁榮，不過只能單向前往竹山、林內，交流道保留出口，可以連結彰南大橋接上彰化二水、田中的縣141號道路，可是仍未見大橋的身影。

南投縣政府指出，過去彰化縣曾在中彰投治理平台提出，爭取興建東彰道路南延段，原本已獲交通部補助，可串連南彰到南投國道3號南雲交流道，讓路網更四通八達，由於橫跨濁水溪的彰南大橋，橋梁興建費用達33億餘元而作罷。