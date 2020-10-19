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台中青桐林生態園區修繕完工 5條步道等遊客前往

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影
台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影

台中市霧峰區青桐林生態產業園區修繕維護工程完工，市長盧秀燕上午主持揭牌開幕典禮，並歡迎市民前往旅遊。

青桐林位於霧峰區桐林里北坑溪旁，遍植梧桐及油桐樹，每年的4、5月桐花盛開，滿山頭白色花朵好像雪花飛舞般，吸引民眾前往賞花追雪。

園區內的螢火蟲、蜻蜓、蝴蝶等生態非常豐富，也常見稀有的野生動物及保育鳥類的蹤跡，是觀察自然生態的最佳環境。並有五條環山步道，分別為桐林花廊步道、奥山步道、北坑溪步道、北坑溪支線步道、樟樹林步道，是遠離塵囂登山健行的好去處。

但青桐林園區內之涼亭、木棧平台以往因使用木材建造，因使用年限及受山區溪水潮濕環境影響腐爛，還曾發生民眾因而墜落情形。

盧秀燕上午特別感謝前立委顏寛恒反映，市府因此動用預備金2千多萬元修繕，本月完工。

園區涼亭等設備都採用鋼材強化結構設計，外部再彷木包覆，以與環境結合，提供遊客安全的休閒環境。

區長陳宗祈說，園區計整修無擾亭、北坑溪涼亭,以及樟樹林步道的三叉坪、忘憂亭、九九峰亭、福山坪、便橋等設施。

台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影
台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影
台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影
台中市霧峰區青桐林生態產業園區上午修繕完成重新揭牌開放。記者黃寅/攝影

盧秀燕 自然生態 台中市

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