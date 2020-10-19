金馬57貴賓專屬禮有機米 來自彰化這個小社區

彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會社區投入有機米「金碳稻」種植10年，金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，也讓原本因逢新冠肺炎疫情，銷量不佳的優質米，讓更多人知道種植過程的用心，彰化縣長王惠美今天與縣內績優社區代表一同慶賀大有社區。

大有社區推動環保多年，社區志工打造炭爐，將廢棄木材做成生物炭，用來淨化社區內的溝水，也做為種植稻米的肥料，種出來的稻米特別香Ｑ，目前種植3公頃，無毒稻米他們取名為「金碳稻」，經SGS檢驗426項農藥零檢出，是縣內有機冠軍米。

大有社區是老年化社區，過去人口流失，理事長陳素秋約20多年前因身體不好，投入友善土地、推動食安，社區在2010年開始種有機米，但經過2016年才正式認證通過，陳素秋說，一般稻田每公頃產量約2千台斤，有機米只有800台斤，但因土質健康現在產量可以達到1200台斤， 種出優質米讓老化社區讓更多人看到，但在商品行銷路上仍相當辛苦。

農委會今年到大有社區參訪，參訪團隊中有許多行銷專業人才，將金碳稻推薦給今年金馬團隊，最後採購了1千盒禮盒，農委會也買了5千斤的稻米，最社區有相當大的幫助。

彰化縣長王惠美說，今年欣逢金馬57年，能入選金馬獎的貴賓伴手禮不容易，大有社區長期關心社區生態的維護、福利的照顧等，成立社區照顧關懷據點，提供老人供餐及兒少課後照顧服務，為了提供安全飲食，所種植的稻米，堅持不加農藥、化學肥料，至今剛好十年有成。