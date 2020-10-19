中市議員批農業局未因應水荒提對策 農局：中央調度

近日台中市鄰近縣市桃竹苗地區，面臨嚴峻水情戰役，桃竹苗農地14日全面停灌，相同灌溉水系的大甲大安地區也無水可用。台中市議員何文海今質詢指出，市政府9月提出的業務工作報告中，對可能的旱災隻字不提，他認為農業局警覺性不足。農業局長蔡精強表示，有關工業、民生與農業灌溉用水都是中央統一調度。

何文海表示，旱災對農產影響極大，市長盧秀燕10月14日視察石岡壩時還表示「水資源主要分配給民生、工業、農業灌溉等三大部分。」將分「輕重緩急」首先保障民生用水充足，工業用水也會盡量支撐，農業灌溉用水則將配合中央政策因應，明年梅雨季到來前，全力滿足民眾所需」。他認為，市長都這麼說了，農業局卻未對可能的旱災提出超前部署，就是失職！

何文海建議台中市盧秀燕市長必須要求台中市農業局盡快擬訂出可能發生旱災的超前部署計畫，以保障農民權益。

台中市政府召開旱災應變工作會議，提前要求工業區省水5%。市長盧秀燕並到石岡水壩瞭解大台中用水供應情形。她強調，市府「輕重緩急」調配用水，民生優先，工業區將利用水資中心再生水供應，農業灌溉也將配合中央全力因應，度過水情難關。

經濟部水利署中區水資源局則表示，除了向民眾宣導節約用水措施，經濟部討論中部以北二期稻作用水調整措施，希望能在降雨不足的情況下，讓影響降到最低。

水利局說明，台灣10月底進入枯水期，隔年4月梅雨季節來臨前，均需進行完整的水情監控，目前水庫蓄水量相較於歷史同期偏少，除宣導節約用水外，水資源一定要「珍惜利用」；經發局也已請各機關學校落實節水，並持續掌握中部地區各水庫水位及自來水公司供水情形，未來將視水情積極配合中央節水行動。