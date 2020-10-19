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中市府辦單身聯誼 兩對參加聯合婚禮開花結果
台中市政府「109年台中市市民暨公教人員聯合婚禮」99對新人中有2對透過市府舉辦的單身聯誼結識交往，又在聯合婚禮完成終身大事「成家一條龍」民政局長吳世瑋表示，市府積極推動「願婚、樂生、安心養」的人口政策。
市府聯合婚禮新人田蕙嘉與黃建傑、謝子涵與張維哲，都是參加市府單身聯誼活動後交往，決定共度一生。
田蕙嘉表示，她去年參加人事處舉辦的單身聯誼谷關一日遊，起初抱著好玩認識朋友的心態參加，但愛情的緣分悄悄到來，與黃建傑經過一年多交往，決定攜手步入禮堂。
謝子涵與張維哲則是2014年參加民政局舉辦的單身聯誼活動，開花結果。謝子涵鼓勵單身的市民朋友踴躍參加單身聯誼，除增加結交朋友機會，如果有緣還可以找到相知相守的另一半。
民政局表示，目前市府積極推動公托、公幼倍增計畫，積極打造友善的托育環境，減輕青年朋友們在育兒上的壓力；市府將持續努力挹注資源，讓年輕人敢生敢養，展現市府打造托育友善環境的決心。
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