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國小工程蔡其昌會勘爭到中央錢 盧秀燕說地方會出錢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今到到豐原南陽國小會勘新建大樓並聽簡報。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今到到豐原南陽國小會勘新建大樓並聽簡報。記者游振昇／攝影

台中市豐原區南陽國小新建的仁愛和信義樓將完工，但階梯教室和圖書室沒設備經費，完工後將成空教室，台中市議員謝志忠請立法院副院長蔡其昌幫忙爭取中央經費，上周一會勘後，蔡其昌說已向教育部國教署爭取1400萬元，爭取編明年預算發包；台中市長盧秀燕今天和立法江啟臣到南陽國小會勘後說，工程將完工，市府將籌節餘款施作；此作法被視為兩黨政治人物的政治角力，盧秀燕強調是為解決學校問題，她不知上周蔡其昌來過。

盧秀燕今天和國民黨立委江啟臣與台中市議員張瀞分等人到南陽國小會勘，南陽國小校長楊朝銘說，該校學生有3025人，是桃園以南最大學校，仁愛和信義樓拆除重建工程，發包工程費9663萬元，去年2月5日開工，預計本月30日完工，但完工後缺設備經費，視聽教室需694萬元，圖書室需767萬元。

盧秀燕表示，執行力很重要，她上任來，要求開不了工的要開工，完不了工的要完工，南陽國小工程去年開工她親自到，要讓南陽國小師生放心，她一定負責到底，當時開工是減項發包，完工只是毛胚，完不了工的要完工，當時立委江啟臣一直盯此工程，江說他先向中央要經費，但眼看工程將完工，但內裝經費還沒著落，江今年初說，要有最壞心理準備，如果中央無法幫忙怎麼辦？盧燕燕回應「沒關係」，她說不能讓學校不能完工使用，會同步找預算，現在到年底，預算使用大概都清楚，節餘會使用在什麼地方，將盤點節餘使用。

南陽國小的工程經費，盧秀燕今天說市府節餘支付，媒體問她是否因上周一蔡其昌的會勘影響，盧秀燕說，工程需不斷盤點，不是馬上發生知道，非一時間為了什麼事才來看工程，這樣可能是對預算程序不了解，因為預算規劃有漸進式過程，如果經費能到位早就到位，中央不斷舉債，且立委江啟臣去年就提過，如果中央沒辦法幫忙，地方自己想辦法，她說現在已年底，等有節餘，有些學校工程不順利，經費可能還無法用，調度後，南陽國小還可支應。

江啟臣表示，學校後續的工程經費誰可先支應，有時間急迫問題，工程進度會受影響，去年他已爭取中央經費，學校送了3次公文，教育部今年不大可能給這筆經費，因為是年度預算，南陽國小這二棟教室比較急，涉及學生上課環境，當然希望外殼好，趕快內部完工，讓學生可以使用，不用再等中央經費，他才拜託市長盧秀燕地方籌款。

台中市長盧秀燕和立法江啟臣等人，今到到豐原南陽國小會勘新建大樓。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕和立法江啟臣等人，今到到豐原南陽國小會勘新建大樓。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（右二）和立法江啟臣（右三）等人，今到到豐原南陽國小會勘新建大樓。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（右二）和立法江啟臣（右三）等人，今到到豐原南陽國小會勘新建大樓。記者游振昇／攝影

盧秀燕 江啟臣 台中市

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