定興社區重陽送蛋糕及豬腳 90歲加碼電扇和現金

各村里近日陸續發放重陽敬老金，彰化伸港鄉民福利好，65歲以上每人至少可領縣府的1千元禮金外，伸港公所也加碼發2千元，在地信仰中心福安宮也提供３百元禮金，定興社區長輩更幸福，今年還有社區贈送蛋糕、豬腳麵線，90歲以上每人還有一支電扇以及社區準備的1600元紅包。

伸港鄉普遍人口老化，今年65歲以上長輩數量中定興社區排全鄉第二多，有446人，社區志工一大早就來煮豬腳，贈送豬腳麵線給長輩，定興村長柯素眉說，雖然村內的企業規模都不大，但長期支持社區，盡己之力一起照顧地方長輩，今年村內90歲以上長者有22人，比去年多5人，在地企業新嘉凱公司贊助每人一支電扇。

伸港鄉民代表會副主席柯嘉換說，為照顧長輩，定興社區每年花費百萬在社福相關活動中，相當熱心，在地企業與志工也相當熱心。