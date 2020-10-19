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定興社區重陽送蛋糕及豬腳 90歲加碼電扇和現金

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
伸港定興社區敬老禮送給65歲以上長輩蛋糕、豬腳，90歲還加碼送電扇和1600元現金。記者林敬家／攝影
伸港定興社區敬老禮送給65歲以上長輩蛋糕、豬腳，90歲還加碼送電扇和1600元現金。記者林敬家／攝影

各村里近日陸續發放重陽敬老金，彰化伸港鄉民福利好，65歲以上每人至少可領縣府的1千元禮金外，伸港公所也加碼發2千元，在地信仰中心福安宮也提供３百元禮金，定興社區長輩更幸福，今年還有社區贈送蛋糕、豬腳麵線，90歲以上每人還有一支電扇以及社區準備的1600元紅包。

伸港鄉普遍人口老化，今年65歲以上長輩數量中定興社區排全鄉第二多，有446人，社區志工一大早就來煮豬腳，贈送豬腳麵線給長輩，定興村長柯素眉說，雖然村內的企業規模都不大，但長期支持社區，盡己之力一起照顧地方長輩，今年村內90歲以上長者有22人，比去年多5人，在地企業新嘉凱公司贊助每人一支電扇。

伸港鄉民代表會副主席柯嘉換說，為照顧長輩，定興社區每年花費百萬在社福相關活動中，相當熱心，在地企業與志工也相當熱心。

柯素眉也表示，社區活動除了申請補助經費，有近5成都是靠理監事自籌，1、20年前重陽節前夕會提供給90歲以上長輩每人1兩金子，後來金價上漲，改為1600元禮金表達心意，希望長輩都能感受到大家的關心。

彰化伸港鄉定興社區發放重陽敬老禮金，鄉親領取踴躍。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉定興社區發放重陽敬老禮金，鄉親領取踴躍。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉定興社區發放重陽敬老禮金，每年領取踴躍。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉定興社區發放重陽敬老禮金，每年領取踴躍。記者林敬家／攝影

金價 重陽敬老金 老化

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