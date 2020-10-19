林下經濟夯！南投林農想養虎頭蜂 林管處Say No

林務局南投林管處近期在水里、埔里等地工作站辦理「與民有約座談會」，邀租地造林承租人討論林業議題，並說明最新林業政策，而因近年林下經濟崛起，林農建議納入咖啡、愛玉等作物，甚至提問想養虎頭蜂，引發熱議，但也遭到拒絕。

南投林區管理處長李政賢表示，林管處每年都會舉辦與林農有約座談會，透過討論讓林農瞭解最新政策，也藉由會談檢視處方施政利弊，適度調整行政流程，更從中商議找出能兼顧林農生計，又維持原有林區生態環境的山林經營模式。

南投林管處今年除持續宣導「國有林出租造林地工寮新建注意事項」外，更因近年「林下經濟」正夯，特別加入「林下經濟」及「國產材」政策說明，果然引起林農熱烈討論，不少農民盼擴大林下經濟，提議納入山蘇、愛玉及咖啡等作物。

南投林管處則表示，林下經濟政策目前開放「段木香菇及木耳」、「臺灣金線連」與「森林蜂產品」等3類能於合法使用的「林業用地」下經營，但林農提出的相關意見後續也將提供給林務局納入評估。