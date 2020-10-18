影／南投振興消費抽汽車CallOut 得獎人不敢相信

南投縣為搶攻振興三倍券商機，縣府公布加碼抽獎活動，凡7至12月在南投縣內消費滿500元，憑發票序號即可上網登錄抽汽車2輛，至今登錄金額已達1.9億元，今天在茶博會抽出第1位幸運兒，第1輛汽車大獎則由縣民楊先生獲得。

縣府觀光處指出，振興三倍券7月中才上路，但南投縣為刺激各地民眾到南投消費，加碼抽獎活動追溯至7月1日，凡7月至12月底在南投縣消費滿500元，憑發票號碼上網登錄就可獲1次抽獎機會，而消費抽獎可累積，沒中可繼續抽。

而消費滿500元抽獎活動的最大獎是汽車2輛，還有月月抽、刮刮樂等活動，祭出頂級飯店住宿券、時尚家電等獎項，加上國內疫情趨緩，報復性旅遊和連假期間出遊，果然成功吸引民眾消費登錄，目前金額已累積至1.9億元。

第1輛汽車大獎更在南投茶博會閉幕後，在第三公證人和廣大遊客見證下抽出手機後4碼為2972的楊先生，隨後縣府觀光處長陳志賢當場call out得獎人時，楊還一頭霧水摸不著頭緒，陳告知中獎訊息後，仍不敢相信的直呼「真的假的」！

楊先生表示，他是南投縣民，知道有消費加碼抽獎活動後，就把在縣內消費的發票都拿去登錄，所以買了什麼才中獎，他也不知道，能中獎很訝異，也很不可思議；陳志賢也開心恭喜楊，並表示，第1輛TOYOTA汽車大獎就留在南投縣了。