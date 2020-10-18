彰化廢木家具重生 校園實木課桌椅好夯

清潔隊向來不計成本幫民眾清除家戶廢棄物，但大型廢棄物載運、處理最棘手，包括床墊、廢家具等，彰化環保局10多年前在秀水鄉設置家戶廢棄大型家具回收再利用廠，為的是讓原本要進焚化爐的廢料重新變成有用的物品，達到節能減碳，因再生產品物美價廉，常有行家來尋寶。

秀水再生家具廠每季舉辦展售會，彰化環保局統計2014年到2019年間共賣出約6600件二手木作，銷售金額約為295萬元，去年開始還開放平日讓民眾參觀選購，方便選購。

但秀水鄉的廢棄大型家具回收再利用廠以木家具整修為主，實木再利用的價值較高，許多鄉鎮收到民眾家戶的薄木板材質家具，送往回收廠常被退貨，南彰化清潔隊來來回回運載不敷成本，大多自行以機器破碎分載送進焚化爐。

彰化縣環保局指出，現在回收廠收到較多學校汰換課桌椅，經整理很受補習班歡迎，也因大型實木家具越來越少，再利用廠也轉型，手工師傅利用材料製作手機架、名片架、杯墊以及小型擺飾等，縣府採購作為兌換品與文宣品，一舉兩得。

清潔隊幫民眾收床墊處理，因體積大、內容物複雜，鐵製彈簧外，還有不織布、泡棉填充物等，拆解耗費人力。

鹿港鎮清潔隊今年過年前「國家清潔周」開放民眾登記幫回收床墊，今年受理的600百多個床墊，從排路線載運、人力拆解到清除花了半年多才處理完。