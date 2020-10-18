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彰化三山國王客家文化節 117尊三山國王神尊齊聚
彰化縣政府指導，彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情西安道龍神彰化縣三山國王客家文化節」系列活動今天下午在溪湖鎮西安宮舉行朝聖典禮，全縣39間三山國王宮廟共117尊三山國王神尊齊聚，彰化縣長王惠美等人主持朝聖祈福儀式，王惠美說，希望三山國王能保佑新冠肺炎疫情遠離，讓各行各業都能過好生活。
「濃情西安道龍神彰化縣三山國王客家文化節」17與18日在溪湖鎮西安宮舉行，今天並由王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、彰化縣三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、總幹事杜建模等人主持朝聖典禮，與會者還有立委謝衣鳯、西安宮主委楊張秀梅等人。
王惠美說，非常難得39間宮廟持續十幾年的時間，每一年每間宮廟輪流做東，向三山國王祝壽聯誼，讓客家文化繼續傳承下去，明年將由竹塘鄉德福宮做東，屆時也歡迎大家共襄盛舉。
彰化縣文化局局長張雀芬表示，彰化縣的客屬族群約有23萬餘人，約占全縣近18%人口，由於環境因素，許多客家傳統文化習俗因而式微，但信仰三山國王之傳統仍保留下來，而彰化的三山國王客家文化節活動已邁入第19個年，除了客家歌謠及傳統民俗藝陣、北管等等動態表演節目外，也舉辦客家文物展及客家文化體驗活動，如客家擂茶製作、客家花布拼貼、客家童玩製作，讓參與民眾對客家文化有更深度的瞭解。
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