彰化三山國王客家文化節 117尊三山國王神尊齊聚

彰化縣政府指導，彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情西安道龍神彰化縣三山國王客家文化節」系列活動今天下午在溪湖鎮西安宮舉行朝聖典禮，全縣39間三山國王宮廟共117尊三山國王神尊齊聚，彰化縣長王惠美等人主持朝聖祈福儀式，王惠美說，希望三山國王能保佑新冠肺炎疫情遠離，讓各行各業都能過好生活。

「濃情西安道龍神彰化縣三山國王客家文化節」17與18日在溪湖鎮西安宮舉行，今天並由王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、彰化縣三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、總幹事杜建模等人主持朝聖典禮，與會者還有立委謝衣鳯、西安宮主委楊張秀梅等人。

王惠美說，非常難得39間宮廟持續十幾年的時間，每一年每間宮廟輪流做東，向三山國王祝壽聯誼，讓客家文化繼續傳承下去，明年將由竹塘鄉德福宮做東，屆時也歡迎大家共襄盛舉。