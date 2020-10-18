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影／南投茶博會閉幕 10天吸金1.7億元創11年新高

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影

南投世界茶業博覽會今天是最後一天，今年因與南投巧克力咖啡節同步辦理，10天活動人潮滿滿，縣長林明溱表示，今年參觀達72萬人次，創造約1.7億元產值，雙雙刷新茶博會開辦11年以來紀錄，風光閉幕，林也邀國人明年茶博會見。

縣府指出，南投世界茶業博覽會已邁入第11年，今年茶博會從9日，也就是國慶連假第1天展開，因同步辦理南投巧克力咖啡節，攜手巧克力、咖啡等產業，3天連假就突破30萬人次，16日統計已逾60萬人次，成功帶動地方商機。

南投茶博會閉幕儀式今天下午在中興新村中興會堂舉行，林明溱致詞時宣布，結算為期10天活動，今年至少吸引72萬人次，銷售金額約1.7億元，創下茶博會11年來最佳成績，明年研議再擴大升級，展期延長，讓茶博效益最大化。

林也提到，今年遊客統計在假日每天逾5萬人次，除茶博亮點，巧克力咖啡節也成主力，像妮娜巧克力單日平均營收達200萬元，加上18度C巧克力、92咖啡等都讓銷售額大躍進，證明南投茶產業蓬勃，巧克力及咖啡等產業也深具競爭力。

縣府農業處則表示，今年除延續千人系列活動，同時也為因應防疫從嚴管制，入場不僅採實名制，更以紅外線體溫檢測儀量體溫、戴口罩，徹底落實相關措施，以方便疫情調查，也是國內辦理大型活動的創舉。

林明溱說，藉由南投茶博會創造商機，增加茶農的收入，同時也希望達成帶動周邊及整體觀光產業；輔導傳統農業轉型，加強品牌行銷，增加南投茶農在市場的競爭力目標，進而凸顯台灣茶文化內涵，提高台灣茶葉的曝光率與知名度。

南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
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南投世界茶業博覽會今閉幕，10天活動粗估吸引72萬參觀人次，創造約1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
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林明溱 中興新村 茶葉

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