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兼職公廟主委未涉私人利益不懲戒 田中鎮長：媽祖主持公道

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟主委，日前被監察院彈劾，洪麗娜目前已卸任主委，最近懲戒法院做出判決洪麗娜不必受懲戒，洪麗娜今天就到乾德宮媽祖廟向媽祖上香，表示她相信這是媽祖在為她主持公道。圖／田中公所提供
彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟主委，日前被監察院彈劾，洪麗娜目前已卸任主委，最近懲戒法院做出判決洪麗娜不必受懲戒，洪麗娜今天就到乾德宮媽祖廟向媽祖上香，表示她相信這是媽祖在為她主持公道。圖／田中公所提供

彰化縣田中鎮長洪麗娜因兼任乾德宮媽祖廟代表人（主委） 日前被監察院彈劾，違反公務員服務法未經許可不得兼職規定，洪麗娜目前已卸任，最近懲戒法院做出判決洪麗娜不必受懲戒，洪麗娜表示，她相信這是媽祖在為她主持公道。

監察院日前對洪麗娜提出彈劾後，懲戒法院最近做出評議判決，認為乾德宮主委的確長期都是由鎮長兼任，有其歷史背景，況洪麗娜任職主委期間並未從事與私人利益有關情事，且後來也卸任，即判決「不必受懲戒」。

洪麗娜說，得知評議判決結果，不過還未收到判決書，一得知消息，今天就到乾德宮媽祖廟去向媽祖婆報告與感謝，她認為這一定是媽祖在為她主持公道，因為她也是在為公道而做事，按傳統與慣例，為人民來做對的事。

洪麗娜說，乾德宮自1950起就由當時的管委員會授權由當時的鎮長謝樹生擔任管理人，之後一直都是由接任的鎮長擔任管理人，且後來又頒佈乾德宮暫行管理組織章程規定其業務由鎮公所輔導代管，並設暫行管理委員會，由田中鎮長兼任主任管理員。

乾德宫主導權風波已歷經二任鎮長，前鎮長鄭俊雄（現任縣議員）卸任後籌組乾德宮管委員，與前鎮長謝文賢摃上，洪麗娜2年前就任後也以乾德宮主委自居，但鄭俊雄籌組的管委會卻也選出乾德宮主委蔡明煌，才會一直有管委會鬧雙胞爭議。

洪麗娜說，她就任後拒絕「鎮廟變家廟」，為了捍衛乾德宮的經營以及廟產不落入有心人士手中，才會以乾德宮管理人名義發文田中鎮公所、縣政府以及法院，以停止有心人士所申請的管理委員會入侵乾德宮，竟成為被有心人士檢舉的證據，因此即在今年初召開管委會，並由委員推舉出委員許廷彬擔任管理人一職，她即卸任主委，但仍遭到監察院彈劾處分，幸好現在懲戒法院做出裁判她不必受懲戒，還她公道。

媽祖 監察院 公務員

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