懷舊風味的三合院露天電影 石岡土牛客家文化館很復古

台中市政府客家委員會昨晚在石岡土牛客家文化館舉行「大人細子秋夜電影院」露天電影放映活動，在充滿懷舊風味的三合院中庭播放大人小孩都適合欣賞的冒險喜劇動畫「1/2的魔法」，也舉行魔術秀、拼貼活動、紅粄麵團體驗等。

中市客委會表示，夜晚的文化館廣場氣氛優美，很多人來觀賞這樣有意義的電影，市府客委會今年推動「文化沙龍」、「不老客系列講座」、「伯公照護站」等政策，就是希望提供各種藝文活動，照顧山城地區民眾身心靈健康，也期待小小的客庄帶給大家簡單溫暖的幸福感。