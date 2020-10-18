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三千人彰化海岸淨灘 首創潮間帶架網攔截垃圾

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，並首創在潮間帶架網攔截垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，並首創在潮間帶架網攔截垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，並首創在潮間帶架網攔截垃圾，今年清出約一噸的海廢垃圾，包括養殖漁業使用的保麗龍、甚至還有來自中國及韓國的寶特瓶和浮球等海洋垃圾。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，這是全國首次潮間帶垃圾攔截收集行動在彰化縣大城鄉台西村海岸垃圾熱區，希望能保護這片國際級濕地，由於彰化海岸潮水特殊，是從南北匯集在彰化海岸，所以在大城也發現大量國內與國外的垃圾，其中南部垂掛式棚架使用的保麗龍、漁撈所用的浮球及寶特瓶等石化廢棄物在這區塊最易發現的，如果把這些垃圾攔截下來，這灘地上的珍貴稀有台灣招潮蟹就能健健康康，又這裡地處緊臨濁水溪口出海口，也是台灣白海豚的出現地熱區。

洪新有說，每個月的大潮是水位最高，也是垃圾量最多的時候，如果都潮間帶的垃圾都能攔截收集起來，對於彰化沿海日益惡化的海洋生態至少可以減少負擔，希望此次活動能讓政府相關單位在出海口或溪流口設置攔結網，不要讓垃圾流入大海裡面去，才能讓海洋環境越來越好。

今天淨灘地點分為芳苑和大城二處，發起淨灘活動的台灣護聖宮基金會董事長林肇睢說，減少海洋廢棄物是全球關切議題，今年淨灘活動一開放報名，三千名額幾乎是秒殺，許多學校與家長都帶著孩子們一起投入保護環境的活動。

而大城段淨攤約有百人參加，此次清出的海漂垃圾有近一噸，其中以保麗龍為最大宗，環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀說，垃圾攔截行動很有意義，未來會跟土地管轄單位國有財產署共同商議進行長遠的規劃。今天行政院中部辦公室副執行長洪宗熠、彰化縣環保局局長江培根等人也都到現場關心潮間帶垃圾攔截計畫。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，大城鄉潮間帶垃圾熱區是台灣招潮蟹密度最高棲息地，有其保護意義，未來希望透過認養方式，號召地方社區、學校共同守護具有國際級水準的濕地。

彰化縣養殖協會楊福錦理事長說，此次淨灘活動將海洋廢棄物回收再利用，更規劃生態導覽體驗等課程，結合環境教育宣導減碳減塑觀念，浮球做成裝置藝術或回收廢棄物做成各項環保產品展示，賦予海洋廢棄物回收新生命。

彰化市南興國小校長柯伯儒也結合家長會帶著學生們一起搭遊覽車來投入淨灘活動，柯伯儒也呼籲大家應養成生活好習慣，平常自備水杯與碗筷，才能減少產生垃圾。

彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，許多學校和家長帶小朋友一起來淨灘。圖／柯伯儒提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，許多學校和家長帶小朋友一起來淨灘。圖／柯伯儒提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，並首創在潮間帶架網攔截垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，並首創在潮間帶架網攔截垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，還有發現來自中國的浮球等海洋垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，還有發現來自中國的浮球等海洋垃圾。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，許多家長帶小朋友一起來淨灘。記者林宛諭／攝影
彰化縣環境保護聯盟、財團法人台灣護聖宮教育基金、彰化縣養殖協會等發起的彰化淨灘護海活動，今天約有近三千人在芳苑和大城淨灘，許多家長帶小朋友一起來淨灘。記者林宛諭／攝影

淨灘 潮間帶

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