影／南投「烤豬王」出爐 海陸烤豬大隊帥氣奪冠
第一屆南投原鄉原住民「烤豬王比賽」今在世界茶業博覽會登場，也是縣內首創烤豬證照授證後的首場賽事，現場10家認證業者展現刀工、燒烤等技巧，端出自家獨門烤豬肉，經評審評分及民眾票選，由海陸烤豬大隊成為首屆「烤豬王」。
南投原民局指出，烤大豬是原鄉部落傳統美食，對外提供美食服務則是從南投信義發跡，進而蓬勃發展，為維持其飲食文化獨特性和價值，並保護原民產業發展，首創「南投原鄉原民烤豬認證」，也帶入食安衛生、消費行銷等培訓「烤豬職人」。
經烤豬職人培訓課程，首屆有45人通過授予證書，獲頒信物番刀、肩背帶，而為推廣且讓民眾瞭解原鄉烤豬文化及服務，今辦理「烤豬王比賽」吸引13家認證業者組成10隊，在南投茶博會烤大豬，並進行試吃票選評比，現場香味四溢。
「燒烤技巧、刀工、口味和衛生安全都是重點。」評審輪番品嘗並瞭解10組參賽隊伍的烤大豬，專業給分評比，隨後由500位名民眾魚貫進場試吃投票，統計加總分數後，由「烤豬職人」全正義的「海陸烤豬大隊」奪冠，成首屆「烤豬王」。
全正義及其妻谷曉君說，烤大豬好吃秘訣在於火候，燜燒保留原汁是其獨門絕招，因多數人烤豬時會劃開豬皮，比較好確認熟度，但肉容易柴，所以等到拔豬皮時才劃開，保留肉汁和嫩度，並切成三層肉，這樣脆皮、油花和嫩度一口全吃到。
原民局長史強則說，首創原民烤豬證照後再推「烤豬王比賽」，認證業者能以此為平台發揮烤豬技巧，更塑造南投縣是唯一有原民烤大豬的縣市，有最棒的烤大豬團隊，未來將會每年辦理該賽事，成為推廣行銷的媒介，也讓業者精益求精。
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