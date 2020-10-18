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彰化環保局處理大型垃圾統一收費 鄉鎮清潔隊在觀望

聯合報 / 記者林敬家／即時報導
彰化縣鄉鎮市公所代清除處理廢棄家具，將不能回收的材料堆在隊部，分批送往焚化爐處理。記者林敬家／攝影
彰化縣鄉鎮市公所代清除處理廢棄家具，將不能回收的材料堆在隊部，分批送往焚化爐處理。記者林敬家／攝影

彰化縣各鄉鎮市清潔隊協助民眾清運大型廢棄家具，但收費標準不一，還傳出有民眾為規避收費，將廢家具送到隔壁不收費鄉鎮，也有家具行將清潔隊當免費的清運人員，免去自行處理成本，為避免亂象，彰化縣環保局依廢棄物清理法訂定統一收費標準，價格依出勤車輛1千到5千元不等，但清潔隊都還在觀望。

彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法修正條文中，針對清潔隊派專車清理的家戶產生巨大垃圾及婚喪喜慶廢棄物，以及得以焚化、堆肥處理非家戶產生的一般廢棄物訂出收費標準，其中較小型的3.49噸以下資源回收車一趟次收費1千元，8立方米以下密封壓縮式垃圾車3千元，空間較大的11噸以上附吊桿及抓斗資收車收費最高，一趟次要5千元，未滿一車以一車計價。

彰化縣訂定統一標準8月已公告，也行文給公所，但大多數清潔隊還未開始執行，彰化市清潔隊平均一年需出勤1萬趟次幫家戶清除大型廢棄物，業務量龐大，其中以家具清除最多，彰化市依照過去掩埋場收費標準，每趟次收費4050元。

彰化清潔隊說，縣府訂的價格與他們的金額落差不大，但過去2、3件單件家具都會免費處理，未來少量未滿一車的單物件還要研議怎麼收費。彰化市長林世賢說，過去幫民眾清除大型廢棄物都會登記，避免遭濫用，縣府既然訂出統一標準，也會盡可能依循。

但大多數將大型家戶廢棄物清運作為「為民服務」的鄉鎮過去都未收費，現在全面收費恐怕有困難，伸港鄉代理鄉長黃文騰說，若現在就收費勢必會引起反彈，還需要一段宣導期，也會看看鄰近鄉鎮怎麼做。

福興鄉長蔣煙燈表示，鄉內大型廢棄物清運量較少，還是希望以服務鄉親為先，執行收費不會跑在第一個，會再研議看看。也有清潔隊指出，民眾若認為收費太高可能將廢棄物亂丟，反而造成環境髒亂。

彰化過去鄉鎮公所未訂定統一收費標準、管理機制與程序曾遭審計室檢討，彰化環保局3年前考量各鄉鎮市執行成本不一，提供計算公式給鄉鎮公所，但環保署認為法定機關應訂出明確價格。

彰化縣環保局長江培根說，目前公告全縣統一收費標準，清潔隊出勤代清除處理大型廢棄物就須依照訂定金額收費，但收費辦法也考量有的家戶無力繳納，公所仍有權限決定是否免收費用。

垃圾車 資源回收 廢棄物

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