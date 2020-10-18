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中市聯合婚禮25輛瑪莎拉蒂當禮車 新人故事多
2020年台中市政府舉辦聯合婚禮，99對新人婚禮今在新市政公園浪漫登場，市府安排25部總價值破億的瑪莎拉蒂當禮車，豪華排場搭配迎賓大道，要讓新人忘不了。
市議員助理劉坤明的兒女今天參加不同地的聯合婚禮，同天結婚。兒子劉耀文是桃園市消防員，參加桃園聯合婚禮；他的女兒劉懷汝則參加台中市府聯合結婚，雙新臨門。他透露自己與太太29年前也是集團結婚，簡單隆重，成為一輩子的回憶。
青年志工劉玄喨、陳佳君一起當北屯區公所志工，也因此結良緣，應驗做好事有好報。應綺文與黏文誠同是67年10月13日出生，夫妻不但同年月日生，結婚同心。劉俊宏、廖昱恩兩人都是軍職，任職在台中市後備指揮部。
新人有兩對是網路交友認識，素未謀面到攜手成家，劉昭勛與朱汶琪、蔡健龍與田雅淳證明在網路小心交往，覓得良緣不是夢。另也有班對、或相親認識，另有新人是高中同學，參加同學會後來電。
市長盧秀燕致詞表示，很高興擔任聯合婚禮的主婚人，活動場地綠草如茵、景色優美，雄偉的地標性建築市政大樓及國家歌劇院，氣勢磅礡，她與全台中市民獻上最真摯的祝福，希望所有新人都能夠恩恩愛愛、白頭偕老。
民政局長吳世瑋勉勵99對新人，在往後的婚姻生活中，除了以往的甜蜜愛戀外，更多出了一份婚姻的責任感。民政局贈送每對新人成家好禮家電4件組，加碼迷你助孕金鏟1組，摸彩有梨山住宿券、麗寶住宿券等。
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