台中大里區農會百年慶 健走吸引3千人參加

台中市大里區農會100周年慶，今清晨在健民國小舉辦健走、農特產品展售及摸彩活動，吸引3千餘民眾參加，健行隊伍聲勢浩大，活動十分熱鬧。

總幹事賴東陽致詞時感謝各界的支持，他表示，因為有大家的愛護，才讓農會有今天的規模。他期許，區農會在進入下一個百年時，仍然在地方支持下，可以開創新世紀，邁向新的里程埤。

農業局蔡局長、區長鄭正忠、台中市農會李煥湘理事長、市議員李天生、林碧秀等上午都參加活動。蔡精強稱讚大里區農會一直以來努力拓展相關業務，使得業務成績長期保持是全省前3名內。

參加健走民眾一早在健民國小運動場集合，因參與人數眾多，一行人出發時聲勢浩大，場面壯觀。大家進行來回約6公里的山區產業道路之旅，沿途風景優美、空氣清新，過程中還可以品嚐各式農產品，以及購買農特產品並參加摸彩。