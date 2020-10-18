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彰縣議員賴清美捐父「手尾錢」助弱勢兒 分享人瑞福氣
彰化縣議員賴清美的人瑞父親賴不甜，日前因器官衰竭仙逝，享嵩壽103歲，賴清美表示，父親留給她10萬元「手尾錢」，除了會給她4名子女各1萬元，剩下6萬元將捐給彰化家扶中心與失親兒協會，也為弱勢兒帶來福氣，感受人瑞父親愛護子孫的心意。
賴清美表示，父親從年輕務農種稻來養家，直到70多歲才退休，身體向來健康，也沒有三高，最近因醫院檢查出肺部功能不良住院，沒多久就接到醫院電話說父親有器官衰竭緊急安排返家，10月11日凌晨在家離世，父親突如其來走了，讓子孫都難以接受。
賴清美這幾天睹物思情，對父親有深深的掛念，她指出，父親其實已對兒子交待好「手尾錢」的事，父親留給她10萬元的手尾錢，她決定將4萬元給自己的4名子女，其餘的6萬元全數捐出，「雖然金額不大，但是這是我跟阿爸的心意，讓這些孩子們分享到人瑞阿爸的手尾錢跟我的愛。」
傳統民俗相信享高壽而逝世者的遺物會為親人帶來福氣，其中金錢又稱為手尾錢，賴清美說，手尾錢代表對子孫有傳承的責任，但覺得人瑞父親的福氣可以分享給更多人，將部分的手尾錢捐出，相信父親也會支持。
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