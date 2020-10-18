彰化辦盛大豐年祭 原住民青年編舞傳承吸睛

彰化居住的原住民人口數有5998人，彰化縣府今天舉行原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，除了有祈福儀式，還有7個團隊結合傳統舞蹈與現代的元素競賽，現場可見不少年輕學子與孩童參與，年年參加活動的原住民青年說，即便到外縣市念書，但每年的活動將家族集合在一起，相當有意義。

彰化縣長王惠美今天也穿上原住民特色服飾為參賽者加油打氣，她說，縣府重視原住民族文化也能在縣內源遠流長，照顧好他們的生活，看到這麼多的年輕朋友一起來歡度豐年祭，讓文化傳承能落實到下一代，期許原住民朋友在彰化能落地生根，生活越過越好。

活動今天在縣立體育館戶外圓形廣場舉行，由長老們聯合祭祖祈福，表達對天、地與祖靈的敬意，還設立原民傳統美食專區以及義賣專區，原住民鄉親還組成隊伍進行傳統體能競賽。

彰化市隊的成員之一李佩宜是修平科技大學馬拉桑社的社長，為今天的比賽編舞，她說，小時候念書時較少機會學習傳統舞蹈，但每年為了要參加縣內年度的活動與比賽，家族都會大的帶小的一起練習，大學參加原住民社團，希望推動傳統文化，加入社團的其實平地人比原住民多，顯見有許多人相當喜愛原住民文化。