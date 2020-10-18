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中市動保處到梨山助犬貓絕育 6天完成130隻犬貓

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供
台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供

為避免偏山地區犬貓遭野生動物咬傷感染狂犬病，台中市動物保護防疫處深入梨山地區辦理專案活動，以巡迴車到府施打犬貓狂犬病疫苗、寵物登記，在梨山里辦公處及平等國小定點辦理，由動保處組成獸醫師團隊所提供的絕育、寵登、狂犬病疫苗注射和認養4合1的活動，昨天結束，6天內完成53隻浪犬貓絕育。

台中市動保處表示，這次專案活動由動保處、中興大學USR社會責任實踐計畫和台灣動物保護協進會合作組成團隊免費服務，針對無法捕捉及載運的動物提供借用誘捕籠、吹箭及專車載送等協助，10月12日至17日，6天完成了流浪犬貓絶育回置53頭、家犬貓絕育77頭、狂犬病預防注射416頭、寵物登記225頭及認養1頭。

動保處指出，鼓勵飼主為所豢養的犬貓完成絕育及狂犬病疫苗預防注射，推出多元管道供民眾選擇，除可由動物醫院代辦或自行申請市民家犬貓絕育補助，到今年11月9日截止外，偏區居民可利用偏區犬貓絶育活動及動物狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動等服務。

動保處提醒，犬貓未絕育且未申報可罰新台幣5萬至25萬元、犬貓1年內未施打狂犬病疫苗可罰3萬至15萬元、犬隻未辦理寵物登記可罰1萬至5萬元，請飼主做好應盡責任，避免受罰。

台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供
台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供
台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供
台中市動保處和興大USR和動保團體獸醫師，到梨山地區合力完成絕育活動。圖／台中市動保處提供

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