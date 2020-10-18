八卦山停車場爆出超收停車費 彰化縣府公布退款方式

彰化八卦山風景區第一停車場日前傳出超收事件，陳姓女子向縣府申訴成功，彰化縣政府要求廠商清查這段時間以來超收的數量，須全面退款，城觀處進一步公布退款方式，民眾可憑發票等文件辦理現金退費或匯款退費。

陳小姐日前貼文指出，10月1日在八卦山風景區第一停車停了1小時又1分鐘，假日每小時收費30元，但她第二個小時被收了一小時的費用共60元，她認為不合理向彰化縣府城觀處申訴成功，退她15元，卻被停管處要求自付掛號郵資，讓她傻眼。

彰化縣府城觀處指出，彰化市八卦山大佛風景區第一、二、三停車場，從今年5月27日起委託新廠商營運管理，收費費率採每小時計時收費，停車時數超過一小時以上，超過不滿一小時部分，都以一小時計算收費，與「彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例」規定不符。

今年10月13日已要求廠商修正費率，改採停車時數逾一小時以上，其超過不滿一小時部分，如不逾30分鐘者，以半小時計算收費。

民眾今年5月27日至10月13日期間，在八卦山大佛風景區停車有被超收停車費者，即日起至到今年11月30日前，提供領據、停車場統一發票影本或其他足以證明之文件，可以在上班時間到縣府城市暨觀光發展處辦理現金退費，或填妥領據的匯款帳號，以傳真或郵寄到縣府辦理匯款退費事宜。