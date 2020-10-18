台鐵永靖車站新闢聯外道通車 改善交通瓶頸

台鐵永靖車站聯外道路新闢工程今天通車，彰化縣長王惠美說，永靖車站可說是全台鐵路客運人數最多的招呼站，每日進出人次約為1000人左右，但因聯外道路狹窄造成旅客與車輛進出不便，拓寬後的聯外道路打通交通瓶頸，對地方的幫助很大。

彰化縣政府協助永靖鄉公所爭取經費辦理台鐵永靖車站聯外道路新闢工程，今天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美、與交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、永靖鄉長詹木根等人主持通車典禮，新闢路段從永崙路起往南，沿台鐵縱貫線西側，終點為永興路路口。

王惠美說，新闢道路長365公尺、寬10公尺，總經費3492萬元，由公路總局補助2264萬元，縣府配合款614萬元、公所自籌款614萬元，以往永靖車站站區唯一的聯外道路為永崙路及九分路，因道路過於狹窄，常造成旅客進出車站擁擠不便，新闢道通車後，對民眾進出永靖招呼站更加方便。

劉世桐說，公路總局一直與彰化縣政府保持密切合作關係，不只在生活圈，也在前瞻計畫各項獎補助都全力協助，目前共有將近60億元的工程在執行中，有了這些基礎建設，把人本因素帶進來以後，對地方的交通一定會更便利，對觀光產業的發展會更好。