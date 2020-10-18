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中央書局回來了！張杏如：向台灣文化的青春時代致敬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中央書局是歷史據點，也是台中人的記憶過。記者陳秋雲/攝影
中央書局是歷史據點，也是台中人的記憶過。記者陳秋雲/攝影

位在台中台灣大道和市府路口近百年的「中央書局」熄燈22年，歷經3年的細心修復，在同個街角亮燈，今天上午在近百位文化人的見證下，用「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」為主題，原址重返，向所有創建中央書局文化地標的人物致敬。

1925年的日治時代，一群熱血青年、文化鬥士，倡議成立了「中央俱樂部」眾人集資下1927年創設了中央書局。1945年開始起造，1948年開幕的「中央書局」現址，是當時重要的文化舞台，也是在日本殖民時代，台灣人尋找台灣文化定位的聚落。

考試院長黃榮村以維也納中央咖啡館和中央書局相比較，都曾是民主政治啟蒙和文藝復興的重要平台。透過場所和事件連結起來，發展出許多具時代意義的論述。

中央社董事長劉克襄表示，1998年隨時代變遷，中央書局黯然休業。書局消失初期並沒有太多感覺，感覺書店林立，好像新時代到了。

「慢慢的卻覺得不對勁了。中央書局消逝後，發現整個台中城好像沒有了什麼，文化城好像在中央書局消失後，感覺真的連最後的文化都沒有了。」

2015年有了轉機，中區再生基地的蘇睿弼教授因恐這個重要的文化地標消失，在其引介之下，2016年由上善人文基金會先搶租後買下原址建物，正式推動中央書局重生計畫。

也是台中人的信誼基金會董事長張杏如説，她小時也逛中央書局，沒想到最後一次來看時，發現樓下竟是賣安全帽店面，不勝唏噓。懷著對曾經童年的感謝，和守護文化基地的使命感接下中央書局，卻發現看似浪漫的任務，卻遠比想像中艱鉅。

張杏如說因為房子是戰後1945年物資匱乏的時代起造的，光是結構評估和復建就花了近一年的時間，面對年久失修的建物，細心修復結構系統之餘，還要兼顧保存建築的特色，再加上內裝，前前後後就花了3年之久。終於還給台中人一個城市的記憶，融合古典和現代的中央書局，也為台灣的文化歷史留下一個重要的文化地標。

有人問中央書局重返想做什麼？張杏如說：「其實我沒辦法回答。因為中央書局是屬於歷史的、屬於社會的，但我知道重返不是回到過去，重返讓我們不要忘記歷史。

張杏如感謝來自文化、歷史、建築、工程、設計、飲食的董事和專家們一路相陪。她更希望邀請大家走進中央書局。

促轉會主委楊翠說，她的父親楊逵常帶她到中央書局，她當作是圖書館，定期借還書，希望成為台灣地區文化再創新空間。

原址重返後以「台灣文化的青春年代」展覽，向這群浪漫的力量致敬。展覽以「浪潮」和「繁星」二個單元為重點，可以看到日據時期影響台灣的文藝浪潮，透過文學、美術、音樂領域，羅列當年中部地區的重點人物簡介與作品圖像於展示牆。

特展另一個部分是介紹四位中央書局最關鍵的人物，包括以霧峰林獻堂先生為首的知識分子；集文化戰士與社會運動家於一身的莊垂勝；期刊「南音」創辦人之一，後以述史為志的葉榮鐘；人稱「台灣文化綠洲」為藝術家堅強後盾的張星建，看四位關鍵人物，如何在時代的浪潮裡，在中央書局的舞台上，為燃燒的浪漫注入實踐的力量。

同時中央書局也出版新書「青春的年代 浪漫的力量」，黃榮村、廖振富、蘇碩斌、河原功、謝里法、巫永福、林承俊、葉芸芸、林振莖、蔣竹山、劉克襄、陳芳明、楊翠、詹宏志、楊渡、廖玉蕙、王定國、路寒袖、詹偉雄、夏珍、曾淑美、溫洽溢、楊富閔、李明璁、蘇睿弼（依文章序）26位穿梭在城市、書局、歷史浪潮的文化耕耘者，用一個個記憶深刻、滿懷情感的故事，從各種不同的角度為大家描繪出在時間的推移中，堂堂屹立的中央書局。

信誼基金會董事長張杏如談到搶救中央書局過程。記者陳秋雲/攝影
信誼基金會董事長張杏如談到搶救中央書局過程。記者陳秋雲/攝影
中央書局重返，以浪漫的力量向台灣文化的青春時代致敬。記者陳秋雲/攝影
中央書局重返，以浪漫的力量向台灣文化的青春時代致敬。記者陳秋雲/攝影

黃榮村 修復

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