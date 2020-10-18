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霧峰草地音樂會來2千餘聽眾 國台交：未來朝5千人邁進

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得。圖／國立台灣交響樂團提供

台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，現場準備的兩千張椅子全部坐滿，還有人全家席地而坐，一面聽音樂、一面野餐。

民主草地音樂會今年進入第5年，以往由區農會、立法院中南部服務中心和國立台灣交響樂團共同舉辦，今年則首次由文化部出經費、國台交主辦，成為文化部的「台灣文化日」的系列活動之一。文化部長李永得昨親自出席，並肯定台灣青年交響樂團的演出。

李永得特別在音樂會前到霧峰林家墓園，向民主先賢林獻堂致意，感念其對於台灣文化的貢獻。立法院副院長蔡其昌也代表院長游錫堃出席，指民主草坪是民主議政園區活化的第一步，希望從這些被保留下來的歷史建物裡，回溯台灣一步一步走來民主化艱困的歷程。

國台交團長劉玄詠上午說，李永得十分支持這項活動，並認為戶外草地音樂會很適合台中少雨的氣候，又在秋天涼爽的氣候下舉辦；既紀念了台灣的先賢和爭取民主的過程，也為民眾帶來音樂饗宴，未來會持續舉辦。

他說，這項音樂會成為常態性之後，在曲目和舉辦型態未來都可以進一步調整、進化，並朝吸引5千人觀賞為目標。

台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得在音樂會前到霧峰林家墓園，向民主先賢林獻堂致意。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得在音樂會前到霧峰林家墓園，向民主先賢林獻堂致意。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，現場準備的兩千張椅子全部坐滿。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，現場準備的兩千張椅子全部坐滿。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，現場準備的兩千張椅子全部坐滿。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，現場準備的兩千張椅子全部坐滿。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得也出席聆賞。圖／國立台灣交響樂團提供
台中市霧峰民主草地音樂會昨晚在秋天舒爽的涼風中順利舉辦，文化部長李永得也出席聆賞。圖／國立台灣交響樂團提供

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