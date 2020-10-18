看不見的管線免誤挖 台中市建置8大管線資訊網開放查詢

台中市政府建設局建置公共管線資料庫，即日起開放民眾透過「台中市道路挖掘資訊網」查詢轄內現有管線資訊，包括電力、電信、自來水、汙水、雨水、天然氣瓦斯、輸油及綜合（共同管道、寬頻管道）等8大類管線分布情形，減少誤挖意外。

建設局長陳大田表示，為使各管線單位申請道路挖掘時方便作業，建設局建協調各單位推動圖資補正作業，統一挖補工程時，也要求廠商依規定更新，確保圖資庫提供正確資訊，使管線圖資更完整，減少危害發生。

陳局長指出，為讓民眾了解自家附近管線佈設情況，建設局進一步將管線圖資視覺化，公開顯示於網站中，民眾只要上「台中市道路挖掘資訊網」連結至「管線圖資」網頁並完成註冊，即可瀏覽地下管線分布情形。

「公共設施管線資料庫」管線分布情形會隨管線新增埋設或汰換有所變動，隨時更新才能掌握實際圖資，建設局定期召開圖資補正會議，要求所有管線單位加強檢核並抽測圖資，確保地下管線正確性；管線單位申報工程完工後，也須提供更新。