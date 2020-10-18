梧棲14里公費疫苗下周可打完 衛生所主任：幸好提早做

流感疫苗短缺，衛福部16日決議，暫緩健康無高風險慢性病的50到64歲成人施打流感疫苗，台中市梧棲區衛生所主任陳振邦表示，幸好梧棲衛生所上月初就配合梧棲區公所，提前為民眾施打公費流感疫苗，下周三就可打完梧棲區14個里。

衛生所主任陳振邦說，昨天他和衛生所人員到梧棲區文化里幫65歲以上長者打疫苗，共施打25人，現場也有64歲以下的人想打疫苗，他只好向對方說抱歉，說明疫苗不夠、衛福部的緊急改變措施。

今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，各地疫苗均有短缺現象，行政院衛生福利部昨(16)日決議暫緩健康、無高風險慢性病50至64歲成人接種，台中市政府配合中央政策啟動應變機制，昨天宣布起全市暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種作業；65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒等流感高危險族群，維持照常施打。

衛生局表示，公費疫苗對象原為50歲以上民眾，因應中央公費疫苗政策調整，社區接種站今天恢復開設至11月底，僅供65歲以上長者接種疫苗，各場次限量接種；65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、重大傷病、罕見疾病患者均可持續至合約醫療院所施打；台中市立學校教職員及居家托育人員由市府自購疫苗支應，接種政策維持不變。

衛生局指出，受疫情影響，民眾防疫意識普遍提升，已養成佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期今年流感疫情將較為和緩，因此流感疫苗以高風險族群為保護對象，若一般民眾有疫苗需求，建議可到各醫療院所自費施打，降低流感風險。