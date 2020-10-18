快訊

北市師大校門口計程車逆向衝撞轎車 救出2人送醫救治

後備教召資訊化選員不公 動員電腦將這樣調整參數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不要輕言放棄！南投縣校外會帶學生挑戰雪山

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣學生校外會陪伴高關懷學生完成雪山東峰、主峰攀登，幫助學生找回自信。記者江良誠／攝影
南投縣學生校外會陪伴高關懷學生完成雪山東峰、主峰攀登，幫助學生找回自信。記者江良誠／攝影

怎麼幫助青少年學生走出挫折？陪伴他們來一次登山健行，可能是不錯的解方。

南投縣學生校外會與南投地方法院合作，帶著5名高關懷青少年攀登雪山東峰、主峰，3天2夜的高山健行，對習慣玩手遊的學生是極大的考驗，教官、保護官和志工一步一腳印陪著學生克服崎嶇地形和高山氣候，終於登上3886公尺的雪山主峰，所有的辛苦努力獲得代價，一路碎念的少年終露出自信笑容，讓他們更有信心面對困難，走出自己的路。

「人生就像登山，你不知道會遇到怎樣的考驗，危險，卻仍要不斷往上爬，因為人生處處皆是美景！」台灣山岳界名人高銘和為登山做了這番註解，山岳是最好的教室，可以幫助成長階段的青少年，發掘自身能力，學習克服人際、家庭、學校等障礙。

南投縣校外會舉辦「青少年自我成長體驗營」，攀登雪山主東峰，5名學生來自仁愛、信義、埔里等偏鄉，大都沒有登山經驗，卻手機不離身，為了鼓勵他們走出來，教官、志工多次協調，終於讓他們鼓起勇氣，探索自然。

事前，登山教練陳來興、江學川等人教導學生加強體能訓練，登山技巧、山林保育觀念；雪山高度僅次玉山，達3886公尺，是台灣第二高峰，從登山口到雪山主峰，路程10.9公里，爬升超過1700公尺。基礎裝備檢查、攀登路線確認不可少。

但對學生來說，要在3天內過著沒水、沒電更無法滑手機的生活，更是煎熬。而凌晨摸黑爬山，陡峭的山路、加上高山空氣稀薄、低溫，累的上氣不接下氣，才剛開始就有學生想打退堂鼓。

教官、保護官以身作則，63歲的主任保護官李錦松借了兒子的裝備第一次走雪山；下月退伍校外會督導石銘湦上校，也將軍旅最後一段時間陪伴這群學生，女保護官、志工也是第一次登百岳，自己也是相當煎熬，卻仍鼓勵學生走得很好，讓學生雖然碎念，也只能邁開腳步向前；也有學生相當貼心，幫忙照顧身體不適的保護官，互相扶持。

走過哭坡、雪山東峰、黑森林，最後從雪山圈谷碎石坡陡上，走起來費力而且超喘，最後1公里步步是煎熬，但登頂的一剎那，周圍群山環繞腳下，壯闊的雲海變幻莫測，每個人都相當感動，尤其是學生，沒想到靠著自己雙腳，一步步完成雪山登頂，不禁露出自信笑容。

校外會副督導宋怡慶上校說，高關懷學生在成長階段因人際、家庭、學校等障礙、讓他們相當徬徨，登山雖是苦行之旅，卻是無聲的教師，幫助大家自我省思，對青少年而言，登山更能重建信心。也要感謝同行保護官、教官和志工一路陪伴，用行動幫助學生完成自我探索，希望有助他們找到自己的道路。

台灣地形變化豐富，雪山圈谷和聖稜線美景讓人流連往返。記者江良誠／攝影
台灣地形變化豐富，雪山圈谷和聖稜線美景讓人流連往返。記者江良誠／攝影
雪山步道長達10.9公里，雖然海拔落差大走起來不輕鬆，但沿路壯觀的高山景致，美不勝收。圖／讀者陳來興提供
雪山步道長達10.9公里，雖然海拔落差大走起來不輕鬆，但沿路壯觀的高山景致，美不勝收。圖／讀者陳來興提供
雪山是台灣第二高峰，學生在教官、志工的陪伴下，一路上坡、下坡，過程辛苦考驗意志力。記者江良誠／攝影
雪山是台灣第二高峰，學生在教官、志工的陪伴下，一路上坡、下坡，過程辛苦考驗意志力。記者江良誠／攝影
雪山步道長達10.9公里，雖然海拔落差大走起來不輕鬆，但沿路壯觀的高山景致，美不勝收。記者江良誠／攝影
雪山步道長達10.9公里，雖然海拔落差大走起來不輕鬆，但沿路壯觀的高山景致，美不勝收。記者江良誠／攝影
雪山是台灣第二高峰，學生在教官、志工的陪伴下，一步步走過陡峭的山路，完成登頂。圖／讀者陳來興提供
雪山是台灣第二高峰，學生在教官、志工的陪伴下，一步步走過陡峭的山路，完成登頂。圖／讀者陳來興提供

雪山

延伸閱讀

南投埔里居家檢疫者猝死 化驗結果新冠肺炎為陰性

女指控登嘉明湖遭惡意丟包險喪命 網傻眼「事件太誇張」

南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

台灣好行新增「雲林草嶺線」 登山健行最佳新選擇

相關新聞

梧棲14里公費疫苗下周可打完 衛生所主任：幸好提早做

流感疫苗短缺，衛福部16日決議，暫緩健康無高風險慢性病的50到64歲成人施打流感疫苗，台中市梧棲區衛生所主任陳振邦表示，...

影／不要輕言放棄！南投縣校外會帶學生挑戰雪山

怎麼幫助青少年學生走出挫折？陪伴他們來一次登山健行，可能是不錯的解方。

員林保安醫院逕暫定古蹟 惹議

彰化縣文化局列冊追蹤的員林市保安醫院，相傳以近5000萬元出售，買主希望拆除改建大樓，文化局前晚緊急逕列為暫定古蹟，公告...

「789俱樂部」賣公益咖啡

「來喝杯咖啡喔！」台中市美術園道旁的騷貓公益咖啡很特別，由「789俱樂部」志工提供服務，84歲的全國動物醫院榮譽董事長陳...

竹山瑞龍瀑布 11月至明年1月底休園

「竹山第一瀑」瑞龍瀑布，因為吊橋面板將達使用期限，為了確保旅遊安全將重新整修維護，自11月1日起至明年1月31日休園，如...

數位市民卡難推動？ 實用最重要

「數位市民卡」台中市議員和中市府都認為是未來趨勢，但實際上推動困難重重，包括個資保護、國人仍習慣使用實體卡片等。藍、綠議...

中市府整合App 先推台中e指通

台中市政府各局處共有16款App，部分下載率低、使用率低遭詬病。議員認為，各局處各自為政，致難以整合，數位治理局應加速成...

影／日月潭花火音樂節 音樂和煙火譜成浪漫交響曲

台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華昨天晚間在水社碼頭登場，吸引三萬多名遊客共同聆聽。今年除了絢麗煙火和動聽的歌曲，更以「Op...

影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄

台中市霧峰區的一貫道祖師紀念館白陽聖廟，經歷日月行館總裁、一貫道總會榮譽總顧問湯文萬經20多年、斥資十多億興建，今天落成...

彰化縣「第21屆磺溪美展」6大類共138人獲獎

全國年度美術盛事彰化縣「第21屆磺溪美展」，今年參賽作品共849件，徵件分為6大類油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝...

好美！彰化縣「清水之森」獲「公共建築景觀類」獎

彰化縣政府辦理的「彰化縣清水之森整體工程」，角逐號稱有台灣建築界「普立茲克獎」的建築園冶獎，獲得109年度「公共建築景觀...

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

台中市議會昨天民政業務質詢，國民黨籍議員冉齡軒質詢殯葬業務，突然問民政局長吳世瑋：「局長，你知道人往生後靈魂多久會離開身...

熱門新聞

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

影／南橫公路戒茂斯登山獵徑 山友：台東版阿凡達森林

影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄

一貫道白陽聖廟在台中 盧市長：歡迎全球道親回家朝聖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。