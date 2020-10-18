影／不要輕言放棄！南投縣校外會帶學生挑戰雪山

怎麼幫助青少年學生走出挫折？陪伴他們來一次登山健行，可能是不錯的解方。

南投縣學生校外會與南投地方法院合作，帶著5名高關懷青少年攀登雪山東峰、主峰，3天2夜的高山健行，對習慣玩手遊的學生是極大的考驗，教官、保護官和志工一步一腳印陪著學生克服崎嶇地形和高山氣候，終於登上3886公尺的雪山主峰，所有的辛苦努力獲得代價，一路碎念的少年終露出自信笑容，讓他們更有信心面對困難，走出自己的路。

「人生就像登山，你不知道會遇到怎樣的考驗，危險，卻仍要不斷往上爬，因為人生處處皆是美景！」台灣山岳界名人高銘和為登山做了這番註解，山岳是最好的教室，可以幫助成長階段的青少年，發掘自身能力，學習克服人際、家庭、學校等障礙。

南投縣校外會舉辦「青少年自我成長體驗營」，攀登雪山主東峰，5名學生來自仁愛、信義、埔里等偏鄉，大都沒有登山經驗，卻手機不離身，為了鼓勵他們走出來，教官、志工多次協調，終於讓他們鼓起勇氣，探索自然。

事前，登山教練陳來興、江學川等人教導學生加強體能訓練，登山技巧、山林保育觀念；雪山高度僅次玉山，達3886公尺，是台灣第二高峰，從登山口到雪山主峰，路程10.9公里，爬升超過1700公尺。基礎裝備檢查、攀登路線確認不可少。

但對學生來說，要在3天內過著沒水、沒電更無法滑手機的生活，更是煎熬。而凌晨摸黑爬山，陡峭的山路、加上高山空氣稀薄、低溫，累的上氣不接下氣，才剛開始就有學生想打退堂鼓。

教官、保護官以身作則，63歲的主任保護官李錦松借了兒子的裝備第一次走雪山；下月退伍校外會督導石銘湦上校，也將軍旅最後一段時間陪伴這群學生，女保護官、志工也是第一次登百岳，自己也是相當煎熬，卻仍鼓勵學生走得很好，讓學生雖然碎念，也只能邁開腳步向前；也有學生相當貼心，幫忙照顧身體不適的保護官，互相扶持。

走過哭坡、雪山東峰、黑森林，最後從雪山圈谷碎石坡陡上，走起來費力而且超喘，最後1公里步步是煎熬，但登頂的一剎那，周圍群山環繞腳下，壯闊的雲海變幻莫測，每個人都相當感動，尤其是學生，沒想到靠著自己雙腳，一步步完成雪山登頂，不禁露出自信笑容。