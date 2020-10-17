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影／日月潭花火音樂節 音樂和煙火譜成浪漫交響曲

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭花火音樂會昨天晚間在水社中興停車場登場，絢麗的煙火和揉合古典和流行元素，吸引三萬多名遊客參與音樂饗宴。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨天晚間在水社中興停車場登場，絢麗的煙火和揉合古典和流行元素，吸引三萬多名遊客參與音樂饗宴。記者江良誠／攝影

台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華昨天晚間在水社碼頭登場，吸引三萬多名遊客共同聆聽。今年除了絢麗煙火和動聽的歌曲，更以「Open Possible 能所不能」為主題，以王耀楊「你的世界」、動力火車「永遠不再」等「做工的人」組曲，向為台灣防疫付出的英雄致敬，也播放疫情期間紀錄畫面，讓人格外感動。

日管處洪維新處長表示，今年花火音樂嘉年華以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸。和往年音樂會不同，配合防疫新生活運動，聆聽音樂會的民眾得量測體溫、實名登記、戴口罩，讓大家安心、有品質聆賞音樂會和煙火。

台灣大哥大以品牌精神「Open Possible能所不能」為主軸，由實力唱將閻奕格、卓義峯，台灣首席男高音王典，與樂興之時管弦樂團共同演繹超過廿一首曲目，萃選中西跨時代不同人物、不同情境闡述「能所不能」的經典歌曲，伴隨長達四八○秒湖畔煙火秀，瞬間照亮日月潭水社的天空，讓所有人驚呼讚嘆。

台灣大哥大總經理林之晨說，日月潭花火音樂會十三年來已成為「日月潭花火音樂嘉年華」最受歡迎重頭戲，創下超過七十一萬人次觀賞紀錄。

今年更在編曲家櫻井弘二巧妙編排下，將古典與流行歌曲一氣呵成貫穿串聯，緊扣「Open Possible能所不能」的精神，以音樂向疫情期間每一位付出的防疫英雄致敬，也為辛苦練習的奧運選手加油打氣，希望大家在在音樂中，找到能所不能的正能量。

演唱會一開始，主持人岑永康邀請現場三萬多名觀眾拿起手機，一片手機燈光幻化成一片光海，也回應今年花火音樂節主題，大步向前、無所不能，為新冠肺炎疫情下的自己加油打氣。

在一連串精采的歌曲串燒之間，樂興之時指揮家江靖波將經典「命運交響曲」改編版穿插，搭配前後長達102秒的璀璨煙火，向樂聖貝多芬250周年冥誕致敬。

下半場由三位演唱家帶來多首經典獲獎歌曲，特別是朴樹「平凡之路」以及Alan Walker「Faded」這兩首組曲，讓閻奕格及卓義峯大喊練得很辛苦，但是唱得好過癮。

日月潭花火音樂會也和公益合作，至今已為22個公益團體募款，金額超過296萬元。今年與「博幼社會福利基金會」配合，歡迎大家身體力行捐款，無論是到會場外的公益帳篷或是以手機直接撥打「5180123」捐款，一起為3500名偏鄉弱勢兒童透過教育脫貧，翻轉人生。

日月潭花火音樂會昨晚在水社中興停車場舉行，絢麗的煙火和揉合古典和流行的音樂，吸引三萬多名遊客參與音樂饗宴。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨晚在水社中興停車場舉行，絢麗的煙火和揉合古典和流行的音樂，吸引三萬多名遊客參與音樂饗宴。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨晚在水社碼頭登場，三萬多名觀眾拿起手機揮舞，幻化成一片光海。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨晚在水社碼頭登場，三萬多名觀眾拿起手機揮舞，幻化成一片光海。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨晚在中興停車場登場，三萬多名觀眾帶著口罩拿起手機揮舞，幻化成一片光海。記者江良誠／攝影
日月潭花火音樂會昨晚在中興停車場登場，三萬多名觀眾帶著口罩拿起手機揮舞，幻化成一片光海。記者江良誠／攝影

音樂會 日月潭 疫情

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