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影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄
台中市霧峰區的一貫道祖師紀念館白陽聖廟，經歷日月行館總裁、一貫道總會榮譽總顧問湯文萬經20多年、斥資十多億興建，今天落成啟用。湯文萬說，白陽聖廟因圓頂建築樓高54公尺超越北京天壇，且全棟建物內外都以銅打造，已透過在美國的道親協助申請「世界最高銅鑄圓頂建築」的金氏世界紀錄認證。
一貫道總會表示，白陽聖廟設施金碧輝煌，為紀念白陽祖師，捐贈人湯文萬與一貫道前人點傳師陳鴻珍、人稱不休息菩薩、陳大姑因緣深厚，總會特聘為榮譽總顧問及白陽聖廟永久榮譽總顧問。
湯文萬說，20多年前，所敬愛的陳大姑交待他來完成一貫道在台灣的根，當初他自信滿滿以為3年就能完成，沒想到這條路坎坷20多年。白陽聖廟特色在哪裡？為什麼拖20多年？白陽聖廟高54米、300多坪，比過去的天壇約38米還高、還要大，整棟用銅打造，這裡就是一貫道的根，就從這裡開始、從這裡點亮。
湯文萬指出，白陽聖廟主結構是以鋼骨完成，採三層屋簷形式，包括屋瓦、斗拱等全棟外牆都採用景泰藍純紅銅手工打造，內部建築也同樣都使用銅「敲銅打造」。內部四根大銅柱，以梅蘭竹菊代表一年四季春夏秋冬的景象，另外還有12個月的生活百態。
此外，外牆有12根龍柱，每根都是形象、名稱各異的龍，內牆則雕有12隻鳳，呈現出全國少見的「龍鳳呈祥柱」，可說將文化和思想結合在這棟建築中。
湯文萬說明，白陽聖廟樓高54米，樓地板300多坪，比北京天壇樓高約37、38米，面積約150多坪還高、還大。他強調，銅列為金，可以說是台灣第一棟「金屋」，他已透過在美國道親協助申請「世界最高銅鑄圓頂建築」的金氏世界紀錄認證。
一貫道總會榮譽理事長韓萬年表示，白陽聖廟落成，將成為全球一貫道朝聖的地點，今天的落成典禮，宣告這裡是一貫道正式動員開始的基地，希望大家繼續護持、幫助。
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