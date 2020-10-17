彰化縣「第21屆磺溪美展」6大類共138人獲獎

全國年度美術盛事彰化縣「第21屆磺溪美展」，今年參賽作品共849件，徵件分為6大類油畫水彩、水墨膠彩、書法篆刻、立體工藝、攝影類及數位藝術，經評審委員選出138位得獎者，今天傍晚在彰化孔廟由彰化縣長王惠美頒獎，所有得獎作品首展將在彰化縣立美術館展出。

本屆磺溪美展六大類徵件「磺溪奬」得獎者如下：攝影類─潘同正《年的味道》、立體工藝類─林志航《包裝5&包裝7》、數位藝術類—汪季嫻《蝕》、書法篆刻類─古員齊《海闊天空》、油畫水彩類─蔡樂《勒索》、水墨膠彩類─廖于甄《希望與絕望之間》。

由全興關係企業贊助的「全興獎」為：攝影類─賴富美《伊犁杏花溝村》、立體工藝類─王清源《媽祖文化意象》、書法篆刻類─柯得欽《許渾詩早秋》、油畫水彩類─吳貞霖《日常的一部分》、水墨膠彩類─𡍼文超《襲》。

王惠美到場祝賀得獎者，並頒發感謝狀予贊助單位財團法人全興文教基金會及獎座設計者王肇楠老師，感謝他們對本縣藝文活動支持。

彰化縣文化局表示，彰化縣文化局策辦磺溪美展，已成為頗具知名度的全國性美術競賽，為推廣縣內傳統工藝特色，每年邀請工藝家製作磺溪獎及全興獎獎座，今年度磺溪獎獎座邀請到無形文化資產傳統工藝細木作保存者王肇楠老師，以榫卯、異木鑲嵌、安金箔等技法製作，匯集傳統技法於一身，將工藝特色發揮得淋漓盡致。