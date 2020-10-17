好美！彰化縣「清水之森」獲「公共建築景觀類」獎

彰化縣政府辦理的「彰化縣清水之森整體工程」，角逐號稱有台灣建築界「普立茲克獎」的建築園冶獎，獲得109年度「公共建築景觀類」獎，本月15日受獎，展現縣政府打造清水岩溫泉露營區優質公共建築與戶外遊憩空間結合的建設成果。

彰化縣政府利用原已有35年歷史的社頭清水岩童軍營地為基地，以「幸福、紓壓」為主題，爭取交通部觀光局補助，投入2億元重新打造露營區，辦理「彰化縣清水之森整體工程」。縣府城觀處表示，本案規畫理念以保留既有群木環繞、順應地形特色的景觀設計手法，營造慢活休憩環境及優質露營活動空間，展現公共建築及觀光遊憩結合景觀營造的成果。

清水之森整體工程主要內容包括新建八卦山脈山巒造型的服務中心、蝴蝶展翅以及蜂巢造型的友善浴廁，以及自然融合的半戶外活動中心以及森林藤蔓造型觀景台等，打造大型森林露營區，並成功結合緊鄰的清水岩溫泉遊憩區一起對外公告招商委託民間營運，日前也成功完成廠商甄選、議約作業，預定將於11月底前完成簽約。