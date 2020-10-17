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影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道
台中市議會昨天民政業務質詢，國民黨籍議員冉齡軒質詢殯葬業務，突然問民政局長吳世瑋：「局長，你知道人往生後靈魂多久會離開身體？」吳世瑋不疾不徐馬上回答：「我沒有往生過，我不知道！」現場爆笑聲四起。
冉齡軒聽完吳世瑋回答後說，「你要知道，你是局長！大約是8小時」所以有人說，念經八小時內不能動（大體），並強調還說「這是基本知識」跟有沒有經驗無關。
這段對話當場引起笑聲，在台中市府、議會之間瘋傳對話。
冉齡軒質詢進一步說，提這個是因為一般布製輓聯燒了以後會造成空汙，建議改用紙張，希望加強輔導業者。吳世瑋表示認同，但希望也能使用電子輓聯。
為什麼冒出「我沒往生過，不知道」的答詢。吳世瑋說，他自己確實不知道人走了多久靈魂才會散去，全世界也沒人知道，所以當時才會回答「沒有往生過」。
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