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彰化仍乾旱 縣農會：未來半個月決定稻米品質和價格

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣處處可見農民抽用地下水灌溉水稻，避免影響開花和結穗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣處處可見農民抽用地下水灌溉水稻，避免影響開花和結穗。記者簡慧珍／攝影

中部平原稻子正值開花和乳熟期，處處可見農民抽地下水灌飽稻穗，台灣今年第三年沒颱風，彰化縣農會派員巡查水稻，生長情形還好，未來半個月是關鍵期，如果天氣穩定，二期稻作將豐收，但市場收購價格可能下滑，比去年少一成至一成五。

彰化縣農會田中碾米廠主任游美倫說，台灣稻穀由南而北收割，彰化稻米產量全台最多，是台灣米倉，目前二期稻作開花，11月初開始收割，未來半個月是結穗關鍵期，今年沒颱風，中部地區乾旱沒雨，農民抽水灌溉，希望彌補缺水可能造成結穗不飽的問題。

去年彰化二期稻作每百台斤濕穀市價一千零二十元到一千零九十元，通常一期稻作品質較好，可是今年彰化一期稻作市價和往年相比偏低，每百台斤濕穀九百四十元到九百五十元，現在南部已收割的二期稻作市價格每百台斤濕穀只有八百八十元到九百二十元，游美倫認為，彰化平原二期稻作市場收購價格恐怕不會高於南部。

游美倫表示，穀價下跌的主要原因不外供過於求，可能與國人米食消費量又減少、消費者尚未消化疫情期間囤積的白米、廉價進口米排擠台灣米，今年政府加碼收購公糧，很多農民恢復耕種二期稻作，造成產量比往年增加。

二期稻作 農民

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